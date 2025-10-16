‘भारत अब रूस से नहीं खरीदेगा तेल’, ट्रंप ने फिर कर दिया बहुत बड़ा दावा, बोले- PM Modi ने मुझे दिया भरोसा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo: IANS)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump) ने भारत को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें पीएम मोदी ने फोन कॉल पर आश्वस्त किया है कि भारत (India) अब रूस (Russia) से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने कहा कि यह उनके उस प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत वह रूस को यूक्रेन युद्ध के कारण अलग-थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, ट्रंप के नए दावों पर भारत सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।
व्हाइट हाउस में पत्रकारों संग बातचीत में ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी के सामने हमने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर चिंता जताई थी। हमारा मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध को रूसी कच्चा तेल निर्यात मदद कर रहा है। इसलिए अमेरिका इस बात से खुश नहीं था कि भारत तेल खरीद रहा है।
ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी आज मुझे आश्वस्त किया है कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। यह एक बड़ा कदम है। अब हमें चीन को भी यही करने के लिए कहना होगा। ट्रंप ने कहा कि ऊर्जा नीति पर मतभेदों के बावजूद पीएम मोदी एक करीबी सहयोगी हैं। जब ट्रंप से मीडिया ने पूछा कि क्या चीन के साथ अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच वह भारत को भरोसेमंद साझेदार मानते हैं, तो इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं।
उन्होंने कहा कि भारत की तेल खरीदी ने अप्रत्यक्ष रूप से रूस को युद्ध में मदद की है। इस युद्ध में डेढ लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा युद्ध है, जो कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन यह एक ऐसा युद्ध है जिसे रूस को पहले ही हफ्ते में जीत लेना चाहिए था और वे चौथे साल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं इसे खत्म होते हुए देखना चाहता हूं।
ट्रंप ने कहा कि भारत में अमेरिका के नव नियुक्त राजदूत सर्जियो गोर से मेरी बातचीत हुई। इसमें गोर ने पीएम मोदी संग हुई मीटिंग का जिक्र किया। गोर ने कहा कि पीएम मोदी संग बातचीत अच्छी रही। उन्होंने कहा कि मोदी एक महान व्यक्ति हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत को कई सालों से देखा है, और हर साल नए नेता आते थे, लेकिन मोदी काफी समय से प्रधानमंत्री हैं।
