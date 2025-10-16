‘भारत अब रूस से नहीं खरीदेगा तेल’, ट्रंप ने फिर कर दिया बहुत बड़ा दावा, बोले- PM Modi ने मुझे दिया भरोसा

ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी आज मुझे आश्वस्त किया है कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। यह एक बड़ा कदम है। अब हमें चीन को भी यही करने के लिए कहना होगा। ट्रंप ने कहा कि ऊर्जा नीति पर मतभेदों के बावजूद पीएम मोदी एक करीबी सहयोगी हैं। जब ट्रंप से मीडिया ने पूछा कि क्या चीन के साथ अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच वह भारत को भरोसेमंद साझेदार मानते हैं, तो इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं।