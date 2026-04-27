US-Iran Talks: अमेरिका-ईरान बातचीत पर लेटेस्ट अपडेट, रूस पहुंचते ही ईरानी विदेश मंत्री ने जारी किया बड़ा बयान

ओमान की राजधानी मस्कट में हुई बैठकों में सबसे ज्यादा फोकस हॉर्मुज स्ट्रेट पर रहा। यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल गुजरता है। अराघची ने कहा कि ईरान और ओमान दोनों इस जलमार्ग के किनारे स्थित देश हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा और सुचारू संचालन उनके लिए बेहद जरूरी है।