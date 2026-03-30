Iran Israel War: जिंदा है ईरान का नया सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई, दिया यह बड़ा मैसेज

बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की अमेरिका और इजरायल के हमले में मौत हो गई थी। इसके बाद इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया। हालांकि अली खामेनेई की मौत के बाद वे सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। उनकी मौत के बाद मोजतबा को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया।