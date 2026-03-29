No Kings Protests 2026: ईरान के साथ जंग के बीच अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ उतरे लोग, जानें पूरा मामला

बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर यह पहली बार विरोध प्रदर्शन नहीं हुए है। इससे पहले पिछली साल जून और फिर अक्टूबर में भी लोगों ने प्रदर्शन किए थे। आयोजकों का कहना है कि जून के प्रदर्शनों में 50 लाख और अक्टूबर के प्रदर्शन में 70 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। वहीं राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आयोजकों का कहना है कि सभी रैलियां शांत रहीं और इनके उद्देश्य लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना है।