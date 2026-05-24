ईरान ने हॉर्मुज के पास इजराइल के जासूसी ड्रोन को मार गिराया, अमेरिका से समझौते की अटकलों के बीच नया बवाल

ड्रोन घटना के बावजूद अच्छी खबर भी आ रही है। सूत्र बताते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर बातचीत तेज हो गई है। एमओयू पर जल्दी हस्ताक्षर हो सकते हैं। यह दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को कम करने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है।