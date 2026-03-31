भारत के लिए उड़ान भरने वाला था ईरानी विमान, तभी अमेरिका ने कर दिया हमला

रुबियो ने इंटरव्यू में कहा कि हम ईरान की नौसेना को तबाह कर रहे हैं। हम उनके मिसाइल लॉन्चरों को बड़े पैमाने पर नष्ट कर रहे हैं। हम उनके रक्षा औद्योगिक ढांचे को खत्म करने जा रहे हैं, यानी भविष्य में नई मिसाइलें और ड्रोन बनाने की उनकी क्षमता को खत्म कर देंगे, क्योंकि यह क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा है। अभी जो ईरान आप देख रहे हैं, यह अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है।