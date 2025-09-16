इजरायल ने गाजा पर किए बड़ा हमला, शहर छोड़कर भाग रहे लोग, ट्रंप ने हमास को दी चेतावनी

Gaza-Israel War: इजरायल की सेना ने गाजा पर पूर्ण कब्जा करने के लिए जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। सेना ने जैसे ही हमले तेज किए शहर में हजारों लोग अपने सामान से लदे वाहनों से बाहर निकल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा की तटीय सड़क पर गद्दों और अन्य सामानों से लदी कारों और ट्रकों की लंबी कतारें देखी गई है। वहीं ट्रंप ने इजरायल के हमले के बाद हमास को चेतावनी भी दी है।
इजरायली सैन्य अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि गाजा सिटी में मुख्य चरण का ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें सैनिक शहर के बाहरी इलाके से इसके केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि शहर में करीब 2 हजार से 3 हजार तक हमास आतंकवादी बचे है। इसके अलावा आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुरंगे भी मौजूद है।
इजरायल के रक्षा मंत्री ऑपरेशन शुरू होते ही ऐलान किया कि गाजा जल रहा है और रात भर तथा सुबह तक शहर पर भारी बमबारी होती रही। बता दें कि मंगलवार को गाजा शहर में भारी हमले की खबर मिली। इसके बाद दोपहर को शहर के शिफा अस्पताल की ओर से जारी बयान में बताया कि उन्हें हमलों में मारे गए 34 लोगों के शव मिल गए हैं। अस्पताल के निदेशक डॉ. मोहम्मद अबू सेल्मिया ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया- गाजा में एक बहुत ही कठिन रात रही। बमबारी एक पल के लिए भी नहीं रुकी।
इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा- अगर हमास ने इज़राइल द्वारा शुरू किए गए नए हमले के दौरान गाजा में बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, तो वह "बड़ी मुसीबत" में पड़ जाएगा।
ट्रंप ने कहा- हम आगे क्या होता है, यह सुनने के लिए इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि हमास पुराने मानव ढाल समझौते का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और अगर वे ऐसा करते हैं तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे।