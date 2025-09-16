इजरायल ने गाजा पर किए बड़ा हमला, शहर छोड़कर भाग रहे लोग, ट्रंप ने हमास को दी चेतावनी

इजरायल के रक्षा मंत्री ऑपरेशन शुरू होते ही ऐलान किया कि गाजा जल रहा है और रात भर तथा सुबह तक शहर पर भारी बमबारी होती रही। बता दें कि मंगलवार को गाजा शहर में भारी हमले की खबर मिली। इसके बाद दोपहर को शहर के शिफा अस्पताल की ओर से जारी बयान में बताया कि उन्हें हमलों में मारे गए 34 लोगों के शव मिल गए हैं। अस्पताल के निदेशक डॉ. मोहम्मद अबू सेल्मिया ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया- गाजा में एक बहुत ही कठिन रात रही। बमबारी एक पल के लिए भी नहीं रुकी।