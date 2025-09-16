Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

इजरायल ने गाजा पर किए बड़ा हमला, शहर छोड़कर भाग रहे लोग, ट्रंप ने हमास को दी चेतावनी

इजरायल के रक्षा मंत्री ऑपरेशन शुरू होते ही ऐलान किया कि गाजा जल रहा है और रात भर तथा सुबह तक शहर पर भारी बमबारी होती रही।

भारत

Ashib Khan

Sep 16, 2025

इजरायली सेना ने गाजा पर किया हमला (Photo-IANS)

Gaza-Israel War: इजरायल की सेना ने गाजा पर पूर्ण कब्जा करने के लिए जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। सेना ने जैसे ही हमले तेज किए शहर में हजारों लोग अपने सामान से लदे वाहनों से बाहर निकल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा की तटीय सड़क पर गद्दों और अन्य सामानों से लदी कारों और ट्रकों की लंबी कतारें देखी गई है। वहीं ट्रंप ने इजरायल के हमले के बाद हमास को चेतावनी भी दी है।

ऑपरेशन हुआ शुरू

इजरायली सैन्य अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि गाजा सिटी में मुख्य चरण का ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें सैनिक शहर के बाहरी इलाके से इसके केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि शहर में करीब 2 हजार से 3 हजार तक हमास आतंकवादी बचे है। इसके अलावा आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुरंगे भी मौजूद है। 

ये भी पढ़ें

Operation Sindoor: सीजफायर पर पाकिस्तान ने खोली ट्रंप की पूरी पोल, भारत ने लिए कही ये बात
विदेश
image

इजरायल के रक्षा मंत्री ने क्या कहा

इजरायल के रक्षा मंत्री ऑपरेशन शुरू होते ही ऐलान किया कि गाजा जल रहा है और रात भर तथा सुबह तक शहर पर भारी बमबारी होती रही। बता दें कि मंगलवार को गाजा शहर में भारी हमले की खबर मिली। इसके बाद दोपहर को शहर के शिफा अस्पताल की ओर से जारी बयान में बताया कि उन्हें हमलों में मारे गए 34 लोगों के शव मिल गए हैं। अस्पताल के निदेशक डॉ. मोहम्मद अबू सेल्मिया ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया- गाजा में एक बहुत ही कठिन रात रही। बमबारी एक पल के लिए भी नहीं रुकी।

ट्रंप ने दी चेतावनी

इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा- अगर हमास ने इज़राइल द्वारा शुरू किए गए नए हमले के दौरान गाजा में बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, तो वह "बड़ी मुसीबत" में पड़ जाएगा।

'मुसीबत में पड़ जाएगा हमास'

ट्रंप ने कहा- हम आगे क्या होता है, यह सुनने के लिए इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि हमास पुराने मानव ढाल समझौते का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और अगर वे ऐसा करते हैं तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे।

ये भी पढ़ें

शाहिद अफरीदी ने की Rahul Gandhi की तारीफ, मोदी सरकार को लेकर कहा- हिंदू- मुस्लिम का कार्ड खेलती हैं; भड़की बीजेपी
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Sept 2025 09:56 pm

Hindi News / World / इजरायल ने गाजा पर किए बड़ा हमला, शहर छोड़कर भाग रहे लोग, ट्रंप ने हमास को दी चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.