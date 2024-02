थाईलैंड के पूर्व पीएम थाकसिन शिनावात्रा की रिहाई का दिन हुआ तय, इस दिन आएंगे जेल से बाहर

नई दिल्लीPublished: Feb 17, 2024 03:14:30 pm Submitted by: Tanay Mishra

When Will Thaksin Shinawatra Be Freed?: जेल में बंद थाईलैंड के पूर्व पीएम थाकसिन शिनावात्रा के जेल से बाहर आने का दिन तय हो चुका है। कब होगी उनकी रिहाई? आइए जानते हैं।

थाईलैंड (Thailand) के पूर्व पीएम थाकसिन शिनावात्रा (Thaksin Shinawatra) को 13 फरवरी को एक बड़ी राहत मिली है। पिछले साल 22 अगस्त से जेल में बंद शिनावात्रा को जल्द ही जेल से रिहाई मिलेगी। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। शिनावात्रा को पिछले साल अगस्त में 8 साल की जेल की सज़ा मिली थी। पर अब यह सज़ा खत्म होने वाली है और उन्हें जल्द ही जेल से रिहाई मिलने वाली है। और अब आज शिनावात्रा की जेल से रिहाई का दिन भी तय हो गया है।