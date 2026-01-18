JLF 2026 में पोलैंड की पुतिन को चेतावनी: ‘चीन का आर्थिक गुलाम बन रहा है रूस’, कैसे डटा रहे यूक्रेन ?

Sovereignty: पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की (Radoslaw Sikorski Speech) ने रूस-यूक्रेन संघर्ष पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि व्लादिमीर पुतिन का '3 दिन का मिशन' अब रूस की तबाही का कारण बन रहा है। उन्होंने जयपुर के मंच से यूक्रेन के लोगों को अपनी संस्कृति और आजादी के लिए मजबूती से डटे रहने का आह्वान किया। उन्होंने -20 डिग्री की भीषण ठंड में बिना बिजली के जी रहे यूक्रेनी नागरिकों के मानवीय संकट (Russia Ukraine War) पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सजे 'जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल' (JLF 2026 Jaipur) के मंच से रविवार को वैश्विक राजनीति की तपिश महसूस की गई।