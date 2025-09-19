Nepal में तख्तापलट के बाद पहली बार दिखे केपी शर्मा ओली, जानिए कहां हैं?

नेपाली युवाओं ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने और भ्रष्टाचार को लेकर 8 सितंबर को विरोध किया था। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए फायरिंग की। इसमें कई लोगों की मौत हो गई। इससे विद्रोह प्रदर्शन और अधिक उग्र हो गया। 9 सितंबर को युवाओं ने संसद भवन, सिंहदरबार, पीएम और राष्ट्रपति आवास में आगजनी की। सेना के दवाब में आकर पीएम केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सेना ने उन्हें रेस्क्यू करते हुए शिवपुरी बैरक में सुरक्षित रखा।