60 लाख की नौकरी छोड़ी, अब बच्चों की देखभाल कर कमाती हैं 1 करोड़ से ज्यादा

कहानी 2019 से शुरू होती है। 22 साल की उम्र में एमसीएटी (मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट) की तैयारी कर रही कैसिडी को अतिरिक्त कमाई के लिए हाई-नेट-वर्थ परिवार के साथ नानी का काम मिला। जल्द ही उन्हें एहसास हो गया, 'मैं एक पूरी तरह अलग दुनिया में कदम रख चुकी हूं।' फिर भी, डॉक्टरी करियर का सपना देखते हुए उन्होंने 2021 में नानी का काम छोड़ दिया। न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गईं, जहां एक बड़ी कंपनी में ऑर्थोपेडिक मेडिकल सेल्स का जॉब मिला – सालाना $65,000 (करीब 60 लाख रुपये) कमाई। लेकिन एक साल से कम समय में बर्नआउट हो गया। वे कहती हैं, 'मेडिकल सेल्स की अपनी कॉर्पोरेट नौकरी में मुझे ये सुविधाएँ नहीं मिलतीं।'