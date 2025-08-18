रूस में बड़ा हादसा टला: टेकऑफ के दौरान रनवे से फिसला विमान, जानें फिर क्या हुआ

आपको बता दें कि 24 जुलाई को पांच बच्चों और छह चालक दल के सदस्यों सहित 49 लोगों को ले जा रहा एक रूसी एएन-24 विमान पहाड़ी अमूर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए। साइबेरिया स्थित अंगारा एयरलाइंस द्वारा संचालित यह उड़ान ब्लागोवेशचेंस्क से रवाना हुई थी और रूस-चीन सीमा के पास टिंडा जा रही थी, जब निर्धारित लैंडिंग से कुछ समय पहले ही इसका हवाई यातायात नियंत्रकों से संपर्क टूट गया।