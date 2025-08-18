रूस में बड़ा हादसा टला: टेकऑफ के दौरान रनवे से फिसला विमान, जानें फिर क्या हुआ

Russia Plane Crash: रूस के पश्चिमी साइबेरिया के त्यूमेन स्थित रोशचिनो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, पश्चिमी साइबेरिया के टूमेन स्थित रोशचिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक एएन-24 यात्री विमान उड़ान भरते समय रनवे से फिसल गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, रूसी संघ की जांच समिति के परिवहन के लिए केंद्रीय अंतरक्षेत्रीय जांच निदेशालय ने टेलीग्राम पर एक बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि विमान में छह चालक दल के सदस्य और 13 बच्चों सहित 40 यात्री सवार थे, लेकिन इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
बयान में बताया कि घटना के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया और हवाई अड्डे का संचालन जारी रहा। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि ब्रेकिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण यह दुर्घटना हुई होगी।
आपको बता दें कि 24 जुलाई को पांच बच्चों और छह चालक दल के सदस्यों सहित 49 लोगों को ले जा रहा एक रूसी एएन-24 विमान पहाड़ी अमूर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए। साइबेरिया स्थित अंगारा एयरलाइंस द्वारा संचालित यह उड़ान ब्लागोवेशचेंस्क से रवाना हुई थी और रूस-चीन सीमा के पास टिंडा जा रही थी, जब निर्धारित लैंडिंग से कुछ समय पहले ही इसका हवाई यातायात नियंत्रकों से संपर्क टूट गया।
रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ‘तास’ के अनुसार विमान हवा में ही आग पकड़ने के बाद रडार से गायब हो गया था। बाद में बचाव हेलीकॉप्टरों ने दुर्घटनास्थल से करीब 16 किलोमीटर दूर पहाड़ पर जलते हुए मलबे का पता लगाया।