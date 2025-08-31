7 साल बाद जिनपिंग के साथ बैठक, मीटिंग खत्म होते ही क्या बोले PM Modi?

PM Modi and Jinping Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय चीन दौरे पर हैं। वह चीन के तियानजिन में होने वाली SCO की सालाना होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। दोनों नेताओं के बीच करीब 7 साल बाद बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन यात्रा के निमंत्रण और द्विपक्षीय बैठक के लिए चीनी राष्ट्रपति का धन्यवाद किया।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी ने कहा, "गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले साल कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है।"
उन्होंने कहा कि हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू की जा रही हैं। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। उन्होंने आगे कहा कि आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
बता दें कि चीन में SCO समिट की बैठक आज से शुरू हो गई है। इस बैठक में SCO समूह के सभी देश हिस्सा लेने वाले हैं। रूसी पुतिन भी बैठक में शामिल होंगे। अमेरिका की टैरिफ नीतियों के बीच तीन देशों के नेताओं की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है।