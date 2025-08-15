हिंदुस्तान ने मनाया आजादी का जश्न, पाकिस्तान में पसरा मातम, MI-17 हुआ क्रैश

MI-17 helicopter crashes in Pakistan: 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 12वीं बार ध्वजारोहण किया और जीएसटी सुधार, 1 लाख करोड़ की रोजगार योजना, और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता का जिक्र किया। देशभर में तिरंगे की लहर और देशभक्ति का माहौल रहा।
उधर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भारी मॉनसून बारिश के बीच राहत कार्य में लगा एक MI-17 हेलिकॉप्टर शुक्रवार को क्रैश हो गया। मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने बताया कि मोहमंद जिले के पांडियाली क्षेत्र में खराब मौसम के कारण यह हादसा हुआ। हेलिकॉप्टर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री ले जा रहा था। इसमें सवार दो पायलटों सहित पांच कर्मियों की मौत हो गई। प्रांत में शनिवार को शोक दिवस घोषित किया गया है और मृतकों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी।
पाकिस्तान में भारी मॉनसून बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में 150 और गिलगित-बाल्टिस्तान में 8 सहित कुल 164 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ और भूस्खलन ने बाजौर और बुनर जिलों में भारी नुकसान पहुंचाया। राहत कार्य जारी हैं, और दूसरा हेलिकॉप्टर बुनर में बचाव कार्य में जुटा है।