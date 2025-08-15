हिंदुस्तान ने मनाया आजादी का जश्न, पाकिस्तान में पसरा मातम, MI-17 हुआ क्रैश

उधर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भारी मॉनसून बारिश के बीच राहत कार्य में लगा एक MI-17 हेलिकॉप्टर शुक्रवार को क्रैश हो गया। मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने बताया कि मोहमंद जिले के पांडियाली क्षेत्र में खराब मौसम के कारण यह हादसा हुआ। हेलिकॉप्टर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री ले जा रहा था। इसमें सवार दो पायलटों सहित पांच कर्मियों की मौत हो गई। प्रांत में शनिवार को शोक दिवस घोषित किया गया है और मृतकों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी।