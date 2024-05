Mission ISS : भारतवंशी सुनीता विलियम्स फिर से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी

Indian-origin Astronaut Sunita Williams to fly to space again : भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स (Sunita Williams) बोइंग के स्टारलाइनर के पहले चालक दल मिशन पर फिर से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी।

नई दिल्ली•May 06, 2024 / 12:55 pm• M I Zahir

ISS Mission

Indian-origin Astronaut Sunita Williams to fly to space again : भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री (Astronaut) कैप्टन सुनीता विलियम्स ( Sunita Williams) और उनके साथी अनुभवी नासा अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर (Butch Wilmore) सोमवार को एक नए अंतरिक्ष यान, बोइंग स्टारलाइनर (Boeing’s Starliner) पर अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ( ISS) के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हैं।

स्टारलाइनर की पहली चालक दल परीक्षण उड़ान यह जोड़ी स्टारलाइनर की पहली चालक दल परीक्षण उड़ान में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में लॉन्च होगी। यदि यह उड़ान सफल होती है, तो यह आईएसएस तक और वहां से चालक दल को परिवहन प्रदान करने वाली दूसरी निजी कंपनी बन जाएगी। लॉन्च के लिए रात का समय 10:34 बजे है। EDT सोमवार, 6 मई यानी 7 मई को भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 8.04 बजे उड़ान भरेगी। एलन मस्क (Elon Musk) का स्पेसएक्स सक्षम बोइंग के प्रतिस्पर्धी एलन मस्क (Elon Musk) का स्पेसएक्स वर्ष 2020 में अपने क्रू फ्लाइट टेस्ट को उड़ाने में सक्षम था। इसने 2020 से आईएसएस पर 12 क्रू मिशन भेजे हैं। दिसंबर 2019 में एक असफल प्रयास के बाद, स्टारलाइनर ने मई 2022 में एक सफल दूसरी अनक्रूड परीक्षण उड़ान भरी। क्रू फ़्लाइट टेस्ट विलियम्स, (59), एक सेवानिवृत्त अमरीकी नौसेना कप्तान और विल्मोर उड़ान का संचालन करेंगे, जिसे बोइंग अपना क्रू फ़्लाइट टेस्ट (CFT) कह रहा है और यह लगभग एक सप्ताह के लिए आईएसएस के साथ डॉक किया जाएगा। आईएसएस के लिए स्टारलाइनर की उड़ान लगभग 26 घंटे तक चलने की उम्मीद है और दोनों अंतरिक्ष यात्री 15 मई को डॉक से बाहर निकलने और पृथ्वी पर लौटने से पहले 8 दिनों तक आईएसएस पर रहेंगे और काम करेंगे। नासा से फिट प्रमाण पत्र परीक्षण उड़ान के दौरान, अंतरिक्ष यात्री जोड़ी स्टारलाइनर को परीक्षणों की एक श्रृंखला के माध्यम से ले जाएगी, इससे पहले कि इसे अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के तहत आईएसएस के लिए घूर्णी मिशन पर अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए फिट होने के लिए प्रमाणित करे। अमरीका के किसी स्थान पर उतरेगा नासा ने कहा है कि पिछले अमरीकी कैप्सूलों के विपरीत, जो पृथ्वी पर लौटने पर समुद्र में गिर गए थे, स्टारलाइनर संयुक्त राज्य अमरीका के पश्चिमी भाग में किसी स्थान पर जमीन पर उतरेगा। दोनों अंतरिक्ष यात्री यूनाइटेड लॉन्च एलायंस के एटलस वी रॉकेट पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। विलियम्स और विल्मोर पूर्व कमांडर ध्यान रहे कि विलियम्स और विल्मोर दोनों अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कमांडर थे। नीधम, मैसाचुसेट्स के विलियम्स ने यूएस नेवल अकादमी से भौतिक विज्ञान की डिग्री और फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग प्रबंधन में मास्टर डिग्री हासिल की है। नासा की पहली अंतरिक्ष उड़ान नासा के अनुसार, उनकी पहली अंतरिक्ष उड़ान अभियान 14/15 (दिसंबर 2006 से जून 2007 तक) थी, जो अंतरराष्ट्रीय स्टेशन तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष शटल डिस्कवरी के एसटीएस-116 मिशन पर लॉन्च हुई थी। चार स्पेसवॉक के साथ विश्व रिकॉर्ड विलियम्स ने जहाज पर रहते हुए चार स्पेसवॉक के साथ महिलाओं के लिए एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। उन्होंने 22 जून, 2007 को कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स वायु सेना बेस पर उतरने के लिए शटल अटलांटिस की एसटीएस-117 उड़ान के साथ पृथ्वी पर लौट कर अपनी ड्यूटी का दौरा समाप्त किया। 50 घंटे और 40 मिनट का समय बिताया नासा की ओर से जून 1998 में एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए, विलियम्स ने दो मिशनों पर अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिताए हैं और सात स्पेसवॉक पर 50 घंटे और 40 मिनट का संचयी ईवीए समय बिताया है। छह मानवयुक्त मिशनों की योजना बनाई विलियम्स ने रोस्कोस्मोस के साथ अंतरिक्ष स्टेशन में योगदान और पहले अभियान दल के साथ काम किया है। इस बीच, 61 वर्षीय विल्मोर ने अंतरिक्ष में 178 दिन बिताए हैं और चार स्पेसवॉक में उनके पास 25 घंटे और 36 मिनट का समय है।बोइंग ने अगले छह वर्षों में प्लेटफॉर्म के लिए छह मानवयुक्त मिशनों की योजना बनाई है, जो आईएसएस के परिचालन जीवन काल का अनुमानित अंत है। वाणिज्यिक क्रू मिशन भेजने की जिम्मेदारी नासा ने अमरीकी धरती से कम से कम हर छह महीने में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए स्पेसएक्स के ड्रैगन और बोइंग के स्टारलाइनर दोनों का उपयोग करने की योजना बनाई है। बोइंग और स्पेसएक्स दोनों को 2014 में नासा की ओर से आईएसएस पर वाणिज्यिक क्रू मिशन भेजने की जिम्मेदारी दी गई थी। स्टारलाइनर को विकसित करने के लिए बोइंग को अमरीकी संघीय निधि से 4 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक प्राप्त हुए, जबकि स्पेसएक्स को लगभग 2.6 बिलियन अमरीकी डॉलर मिले हैं। इसरो का गगनयान इस बीच, भारत का अपना मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नेतृत्व वाला गगनयान है। इसमें 3 दिनों के मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किमी की कक्षा में लॉन्च कर के और भारतीय समुद्री जल में उतर कर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है। अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के शुरू में फरवरी में, उन चार अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की थी, जो 2024-25 में लॉन्च होने वाले गगनयान का हिस्सा होंगे। भारतीय वायु सेना के चुने गए चार पायलटों – ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को रूस के यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित किया गया था।