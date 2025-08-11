यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया क्योंकि यूक्रेन में युद्ध अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर गया है। जेलेंस्की ने कहा कि मैंने पाया कि रूसी ऊर्जा, खासकर तेल, के निर्यात को सीमित करना ज़रूरी है ताकि इस युद्ध को जारी रखने के लिए उसकी क्षमता और वित्तपोषण क्षमता को कम किया जा सके। बता दें कि जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत को रूसी तेल की ख़रीद पर अमेरिका से 50 प्रतिशत टैरिफ़ का सामना करना पड़ रहा है।