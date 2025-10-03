मुनिक एयरपोर्ट पर कई सारे ड्रोन देखे जाने से दहशत, रूस पर शक, 17 फ्लाइटों को तुरंत किया गया रद्द

जर्मनी के म्यूनिख हवाई अड्डे पर ड्रोन देखे जाने के कारण 17 फ्लाइटें रद्द कर दी गईं और 15 फ्लाइटें अन्य शहरों की ओर डायवर्ट की गईं। लगभग 3,000 यात्री प्रभावित हुए। हवाई अड्डे ने प्रभावित यात्रियों के लिए कैंप बेड, कंबल, चाय-पानी और नाश्ते की व्यवस्था की है। उड़ानें कब शुरू होंगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। 2 min read