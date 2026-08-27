Nepal Flash Flood 2026: नेपाल में ‘कुदरत का कहर’! हरे पहाड़ कुछ घंटों में बने मलबे का मैदान, सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला तबाही का राज

Nepal Glacier Collapse: नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ को लेकर सैटेलाइट तस्वीरों ने ऐसी तस्वीर सामने रखी है, जिसने तबाही की पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया है। जिस पहाड़ी ढलान पर आपदा से पहले हरियाली और बर्फ नजर आ रही थी, वहां बाद में दूर-दूर तक भूरा मलबा दिखाई दिया। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि करीब 5,200 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और बर्फ, चट्टान व पानी की प्रचंड लहर ने घाटियों को रौंद दिया।