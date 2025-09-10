Patrika LogoSwitch to English

Nepal Gen-Z Protest: हिंसा के बीच एयरपोर्ट को चालू करने के दिए आदेश, उड़ानें होंगी शुरू

सेना ने कहा कि अशांति के बीच फंसे विदेशी नागरिकों से बचाव और सहायता के लिए तुरंत निकटतम सुरक्षा कर्मियों या एजेंसी से संपर्क करने का आग्रह किया है।

भारत

Ashib Khan

Sep 10, 2025

नेपाल में हिंसा जारी है (Photo-IANS)

Nepal Gen-Z Protest: नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज विरोध प्रदर्शन का तीसरा दिन है। इसी बीच नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा कि आज से काठमांडू हवाई अड्डा फिर से खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि वे उड़ान संबंधी जानकारी के लिए अपनी-अपनी एयरलाइन कंपनियों से संपर्क करें और यात्रा के दौरान आधिकारिक एयरलाइन टिकट और पहचान पत्र साथ लाएं।

एयर इंडिया ने फ्लाइट्स की रद्द

इससे पहले एयर इंडिया ने काठमांडू आने जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा- हवाई अड्डा बंद रहने के कारण 10 सितंबर को काठमांडू आने-जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हम स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं और आगे की जानकारी साझा करेंगे।

नेपाल के हालात के बीच शिवसेना नेता ने किया बड़ा दावा, कहा- भारत की स्थिति ठीक नहीं, सतर्क रहना चाहिए
राष्ट्रीय
image

सुरक्षा कर्मी और एजेंसी से संपर्क 

नेपाल में जारी हिंसा को लेकर सेना ने विदेशी नागरिकों से अपील की है। सेना ने कहा कि अशांति के बीच फंसे विदेशी नागरिकों से बचाव और सहायता के लिए तुरंत निकटतम सुरक्षा कर्मियों या एजेंसी से संपर्क करने का आग्रह किया है। सेना ने होटलों, टूर ऑपरेटरों और संबंधित संगठनों से भी सहायता समन्वय में मदद करने का आह्वान किया है। सेना ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि इस कदम का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और समय पर निकासी सुनिश्चित करना है।

लूटपाट और जेल तोड़ने वाली घटनाओं पर कार्रवाई की तेज

काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, सेना ने लूटपाट और जेल तोड़ने की घटनाओं पर अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। महाराजगंज में लूटपाट में शामिल चार लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि सुरक्षा बलों द्वारा देखे जाने के बाद संदिग्ध व्यक्ति कुछ नकदी और लूटा हुआ हथियार छोड़कर भाग गए।

सेना प्रमुख ने बातचीत की अपील

बता दें कि इससे पहले, नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की अपील की थी। उन्होंने एक बयान में कहा- हम प्रदर्शनकारी समूह से अपील करते हैं कि वे अपने विरोध कार्यक्रम रोक दें और राष्ट्र के लिए शांतिपूर्ण समाधान हेतु बातचीत के लिए आगे आएं। हमें वर्तमान कठिन परिस्थितियों को सामान्य बनाने, अपनी ऐतिहासिक और राष्ट्रीय धरोहरों, सार्वजनिक और निजी संपत्ति की रक्षा करने और आम जनता तथा राजनयिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

Nepal Gen Z Protest: हिंसा में पूर्व पीएम की पत्नी की हुई मौत, प्रदर्शनकारियों ने घर में लगाई थी आग
विदेश
image

Updated on:

10 Sept 2025 05:15 pm

Published on:

10 Sept 2025 05:03 pm

Hindi News / World / Nepal Gen-Z Protest: हिंसा के बीच एयरपोर्ट को चालू करने के दिए आदेश, उड़ानें होंगी शुरू

