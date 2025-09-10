Nepal Gen-Z Protest: हिंसा के बीच एयरपोर्ट को चालू करने के दिए आदेश, उड़ानें होंगी शुरू

नेपाल में जारी हिंसा को लेकर सेना ने विदेशी नागरिकों से अपील की है। सेना ने कहा कि अशांति के बीच फंसे विदेशी नागरिकों से बचाव और सहायता के लिए तुरंत निकटतम सुरक्षा कर्मियों या एजेंसी से संपर्क करने का आग्रह किया है। सेना ने होटलों, टूर ऑपरेटरों और संबंधित संगठनों से भी सहायता समन्वय में मदद करने का आह्वान किया है। सेना ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि इस कदम का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और समय पर निकासी सुनिश्चित करना है।