Nepal Gen Z Protest: हिंसा में पूर्व पीएम की पत्नी की हुई मौत, प्रदर्शनकारियों ने घर में लगाई थी आग

बता दें कि नेपाल में केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा देश में व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और 22 अन्य सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार के इस फैसले के विरोध में जेन जेड के बैनर तले युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन हिंसक होते गए और 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, सरकार ने सोमवार देर रात प्रतिबंध हटा लिया। हालांकि, देश भर में आंदोलन में हुई मौतों को लेकर सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी रहे। सोमवार के विरोध प्रदर्शन में हुई मौतों के बाद अधिकारियों ने कथित तौर पर राजधानी के प्रमुख इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है।