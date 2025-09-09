Nepal Gen Z Protest: हिंसा में पूर्व पीएम की पत्नी की हुई मौत, प्रदर्शनकारियों ने घर में लगाई थी आग

Nepal Gen Z Protest: नेपाल में हिंसा थमने का नाम ही ले रही है। पीएम केपी शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीएम के इस्तीफा देने के कुछ समय बाद ही प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसकर परिसर की एक इमारत में आग लगा दी। वहीं अब एक हैरान करने वाली भी खबर सामने आई है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम झालानाथ खनल के दल्लू स्थित उनके आवास पर हमला बोला और आग लगा दी। इस घटना में पूर्व पीएम की पत्नी बुरी तरह से जल गई थी और उनकी मौत हो गई।
बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम के आवास को घेर लिया और आग के हवाले कर दिया। इस घटना में उनकी पत्नी बुरी तरह से जल गई थी। इसके बाद उन्हें कीर्तिपुर बर्न अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।
पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के नाइकाप स्थित आवास को भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी गई थी। बता दें कि एक दिन पहले ही रमेश लेखक ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों द्वारा निजी आवासों और सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ करने के बाद सुरक्षा कारणों से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (टीआईए) पर सभी उड़ानें आज के लिए रद्द कर दी गईं।
वहीं प्रदर्शन के बीच नेपाल से भाग रहे नेताओं को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के आरोपों के कारण सिमरिक एयरलाइंस की इमारत में आग लगा दी गई।
बता दें कि नेपाल में केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा देश में व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और 22 अन्य सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार के इस फैसले के विरोध में जेन जेड के बैनर तले युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन हिंसक होते गए और 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, सरकार ने सोमवार देर रात प्रतिबंध हटा लिया। हालांकि, देश भर में आंदोलन में हुई मौतों को लेकर सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी रहे। सोमवार के विरोध प्रदर्शन में हुई मौतों के बाद अधिकारियों ने कथित तौर पर राजधानी के प्रमुख इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है।