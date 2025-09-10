Nepal Protests: क्या प्रेम कुमार राय से विशेष प्रेम ने खोदी ओली की कब्र? जानिए कैसे तैयार हुई विद्रोह की जमीन

फिलहाल, यह माना जा रहा है कि देश में सोशल मीडिया को बैन करने के फैसले ने नेपाल की सियासत में खलबली मचा दी। भारी बवाल और विरोध के बाद ओली को गद्दी छोड़नी पड़ी, लेकिन इस बीच एक और मजबूत कड़ी सामने आई है। जिससे यह समझा जा रहा है कि ओली को नेपाल की सत्ता से बेदखल होने की वजह वह भी हो सकती है।