Abbas Kamel Israel Visit: नेतन्याहू ने भी माना हमास के हमले से पहले मिस्र के खुफिया प्रमुख आए थे इजरायल, फिर कहां हुई चूक?

दरअसल, पिछले महीने द अटलांटिक ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मिस्र के खुफिया प्रमुख अब्बास कामेल ने 7 अक्टूबर के हमले से 11 दिन पहले गुप्त रूप से इजरायल का दौरा किया था और चेतावनी दी थी कि हमास एक महत्वपूर्ण हमले की तैयारी कर रहा है और आगे के तनाव को रोकने के लिए समय कम होता जा रहा है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मिस्र की खुफिया सेवाओं से जुड़ा एक चार्टर्ड सेसना विमान बेन-गुरियन हवाई अड्डे पर उतरा था। अटलांटिक ने रिपोर्ट किया कि उस जहाज पर कामेल भी सवार थे। जो उस समय मिस्र की जनरल इंटेलिजेंस सर्विस के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। इस रिपोर्ट में कामेल को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी के सबसे करीबी व्यक्तियों में से एक बताया गया।