इज़रायल-हमास युद्ध को 3 साल पूरे, गाज़ा पर हमले में मारे गए 4 फिलिस्तीनी

इज़रायली सेना ने आज वेस्ट बैंक के नाबलुस शहर में भी कई जगहों पर छापेमारी की। इतना ही नहीं, वहाँ कर्फ्यू लगा दिया है, एक पत्रकार समेत करीब 9 लोगों को गिरफ्तार किया और इज़रायली हमलों में मारे गए फ़िलिस्तीनियों की याद में बने स्मारकों को भी तोड़ दिया। इसके अलावा नाबलुस के सहल रामिन और बुर्का के मैदानी इलाकों में जैतून तोड़ने वाले फिलिस्तीनियों पर इज़राइली सेना और सेटलर्स के हमले में एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इज़रायली सैनिकों के साथ आए सेटलर्स के एक बड़े ग्रुप ने जैतून तोड़ रहे फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी की। मारे गए फिलिस्तीनी की पहचान 44 वर्षीय अली हसन योसर अल-बज़ारी के तौर पर हुई है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी (PRCS) ने बताया कि गोली लगने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य लोगों की पिटाई की गई। घायलों का इलाज किया गया।