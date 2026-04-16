‘ईरान पर समुद्री प्रतिबंध पूरी तरह लागू’, अमेरिका ने खारिज किया सीजफायर बढ़ाने का दावा

US सेंट्रल कमांड के अनुसार, ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले जहाजों पर अमेरिकी नाकेबंदी के पहले 48 घंटों के दौरान, कोई भी जहाज अमेरिकी सेनाओं को पार नहीं कर पाया है। इसके अलावा 9 जहाजों ने अमेरिकी सेनाओं के निर्देश का पालन करते हुए वापस मुड़कर किसी ईरानी बंदरगाह या तटीय क्षेत्र की ओर लौट गए हैं।

US सेंट्रल कमांड ने अरब सागर में उड़ान संचालन करते हुए USS अब्राहम लिंकन का एक वीड‍ियो आधिकारिक X अकाउंट पर जारी करते हुए ल‍िखा- हजारों अमेरिकी सैनिक, जिनमें अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के 5,000 नाविक और मरीन शामिल हैं। ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले जहाजों को रोकने के मिशन को अंजाम दे रहे हैं।