पाकिस्तान सेना की TTP पर कार्रवाई से 55,000 लोग विस्थापित, 4 लाख नागरिक कर्फ्यू में फंसे

Bajaur Displacement Pakistan Army TTP Operation: पाकिस्तान के बाजौर जिले में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के खिलाफ चलाए जा रहे सैन्य अभियान (Bajaur Operation Pakistan) के चलते हालात बहुत खराब हो गए हैं। पाकिस्तान सेना की ओर से शुरू की गई कार्रवाई के कारण अब तक लगभग 55,000 लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर (Bajaur Displacement News) हो चुके हैं, जबकि करीब 4 लाख लोग कर्फ्यू में फंसे हुए (Pakistan Curfew Crisis) हैं। इधर अवामी नेशनल पार्टी (ANP) के विधायक निसार बाज ने सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा में बताया कि इलाके की लगभग पूरी आबादी कर्फ्यू की वजह से "बंधक" बन चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने ऐसे समय में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी (TP Military Operation), जब वे जान बचा कर सुरक्षित जगहों की ओर जाना चाहते थे।यह बहुत ही चौंकाने वाला है कि सरकार लोगों को निकलने से रोक रही है।