पाकिस्तान: जाफ़र एक्सप्रेस पर धमाकेदार हमला, चार बोगियां पटरी से उतरीं, सात यात्री ज़ख़्मी

Jaffar Express Attack: पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर विस्फोट (Jaffar Express Attack) की घटना ने हड़कंप मचा दिया। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की चार बोगियां पटरी (Train Derailment Pakistan)से उतर गईं, जिसमें कम से कम सात लोग घायल हो गए। यह हादसा शिकारपुर जिले के सुल्तान कोट रेलवे स्टेशन के पास सुबह करीब 8:15 बजे हुआ। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विस्फोट ट्रैक को निशाना बनाया गया था, जिससे ट्रेन का एक हिस्सा बुरी तरह प्रभावित हुआ। जानकारी के अनुसार ट्रेन क्वेटा से जैकोबाबाद की ओर जा रही थी जब अचानक पटरियों पर जोरदार धमाका हुआ। शिकारपुर (Shikarpur Explosion) के डिप्टी कमिश्नर शकील अब्रो ने बताया कि घटनास्थल स्टेशन से महज एक किलोमीटर दूर था। घायलों को तुरंत इलाज के लिए भेजा गया, जहां चार को संयुक्त सैन्य अस्पताल में दाखिल कराया गया। बाकी तीन यात्रियों को स्थानीय सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि सभी की हालत स्थिर है, लेकिन कुछ को गंभीर चोटें आई हैं।