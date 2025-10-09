सच की सजा: पाकिस्तान में पत्रकारों को चुप कराने का खतरनाक खेल

Press Freedom: पाकिस्तान में पत्रकारों (Pakistan Media) के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। इस करंट इश्यू पर स्थानीय पत्रकार मुहम्मद मनाफ ने पाकिस्तान में पत्रकारों के खिलाफ हमलों और उत्पीड़न की निरंतर प्रवृत्ति की निंदा करते हुए कहा है कि कहा कि देश में प्रेस की आजादी (Press Freedom)सिर्फ नाम की है। पत्रकारों को (Journalists Targeted) रोज डर और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका काम समाज की समस्याओं को सामने लाना है, लेकिन कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर रहे। इस वजह से पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, और कई बार उनकी जान तक ले ली जाती है। मनाफ ने पाकिस्तान में पत्रकारों की ओर से प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के खिलाफ रैली निकालने के मदृेनजर कहा, “लोग कहते हैं कि मीडिया आजाद है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। यहाँ पत्रकार अपनी बात खुल कर नहीं कह सकते।”