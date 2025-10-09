सच की सजा: पाकिस्तान में पत्रकारों को चुप कराने का खतरनाक खेल

पाकिस्तानी पत्रकारों ने प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंंदी लगाने के खिलाफ रैली निकाली। (फोटो:ANI )
Press Freedom: पाकिस्तान में पत्रकारों (Pakistan Media) के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। इस करंट इश्यू पर स्थानीय पत्रकार मुहम्मद मनाफ ने पाकिस्तान में पत्रकारों के खिलाफ हमलों और उत्पीड़न की निरंतर प्रवृत्ति की निंदा करते हुए कहा है कि कहा कि देश में प्रेस की आजादी (Press Freedom)सिर्फ नाम की है। पत्रकारों को (Journalists Targeted) रोज डर और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका काम समाज की समस्याओं को सामने लाना है, लेकिन कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर रहे। इस वजह से पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, और कई बार उनकी जान तक ले ली जाती है। मनाफ ने पाकिस्तान में पत्रकारों की ओर से प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के खिलाफ रैली निकालने के मदृेनजर कहा, “लोग कहते हैं कि मीडिया आजाद है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। यहाँ पत्रकार अपनी बात खुल कर नहीं कह सकते।”
पाकिस्तान में पत्रकारों के लिए सुरक्षित माहौल नहीं है। मनाफ के अनुसार, जब किसी पत्रकार पर हमला होता है, तो सरकार कार्रवाई का वादा तो करती है, लेकिन न्याय मिलना मुश्किल होता है। इस कारण पत्रकार डर के साये में काम करते हैं। कई बार उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खबरों को छिपाना पड़ता है। मनाफ ने बताया कि सरकार के दावों के बावजूद पत्रकारों को वह सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलती, जिसके वे हकदार हैं।
पाकिस्तान में पत्रकारिता लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। फिर भी, पत्रकारों को समाज के आम लोगों जैसा व्यवहार मिलता है, न कि सच्चाई के रक्षक के रूप में। मनाफ ने सरकार से मांग की है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए जाएं। साथ ही, हमलावरों को सजा देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा, “पत्रकार समाज की आवाज हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।”
प्रेस स्वतंत्रता संगठनों ने भी पाकिस्तान की स्थिति पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह देश पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है। पत्रकारों पर हमले और सेंसरशिप की वजह से सच्चाई सामने लाना मुश्किल हो गया है। मनाफ की बातें इस बात की याद दिलाती हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दावों के बावजूद, पाकिस्तान में पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। उनका एकमात्र अपराध है सत्य को उजागर करना।
बहरहाल पाकिस्तान में प्रेस की आजादी को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। पत्रकारों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के बिना लोकतंत्र अधूरा है। सरकार को चाहिए कि वह पत्रकारों के लिए सुरक्षित माहौल बनाए और हमलावरों को सजा दे। तभी देश में सच्चाई की आवाज को बुलंद रखा जा सकता है। (एएनआई)
