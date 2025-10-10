Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

तालिबानी नेता मुत्ताकी के भारत दौरे से बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले- अफगान हमेशा भारत के वफादार रहे

Muttaqi's visit to India: अफागनिस्तान के तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 6 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। वह इस दौरान कई जगह जाएंगे। मुत्ताकी के भारत दौरे से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। जानिए क्या कह रहे हैं वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 10, 2025

Pakistan's Defence Minister Khawaja Asif

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ( फोटो -एएनआई)

Muttaqi's visit to India: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी (Amir Khan Muttaqi) 6 दिवसीय भारत (India) दौरे पर हैं। उनकी यात्रा को लेकर पाकिस्तान (Pakistan) में चर्चा का माहौल गर्म है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को भारत का मुरीद और पाक का दुश्मन करार दिया है।

भारत के प्रति वफादार रहे हैं अफगानी लोग

ख्वाजा ने अफगान जनता के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि चाहे अतीत हो, वर्तमान हो या भविष्य, अफगानी हमेशा से भारत के प्रति वफादार रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ रहते हैं। उन्होंने कहा कि अफगानों की यही स्थिति आगे भी बनी रहेगी। ख्वाजा के इस बयान से पाकिस्तान की झुंझलाहट साफ दिख रही है।

अफगानों को पाकिस्तान में शरण देने पर भी सवाल

पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान के बीच गहराते रिश्तों से बड़ा झटका लगा है। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया को दिए एक बयान में पूर्ववर्ती इमरान खान की सरकार पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने अफगानों को पाकिस्तान में शरण देने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि यह फैसला अमेरिका के दबाव में आकर लिया गया था। ख्वाजा ने यह बयान तब दिया है, जब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी 9 से 16 अक्टूबर तक आठ दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत में हैं।

जयशंकर और डोभाल से मुत्ताकी की मुलाकात

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के सत्ता से हटने और तालिबान के सत्ता अपने हाथ में लेने के चार साल बाद तालिबान सरकार के किसी नेता की काबुल से भारत की यह पहली उच्च-स्तरीय यात्रा है। मुत्ताकी अपनी छह दिवसीय भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी का नयी दिल्ली आगमन पर हार्दिक स्वागत है।’

देवबंद भी जाएंगे मुत्ताकी

विदेश मंत्रालय ने कहा कि मुत्ताकी की यात्रा से भारत-अफगानिस्तान के संबंधों को मजबूती मिलेगी। रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘हम उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं।’मुत्ताकी के कार्यक्रमों में दारुल उलूम देवबंद मदरसा का दौरा और ताजमहल की यात्रा शामिल है। देवबंद की उनकी यह यात्रा को काबुल के रवैये में बदलाव की तरह देखा जा रहा है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का पिछले महीने नयी दिल्ली का दौरा निर्धारित था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रतिबंधों के तहत उन पर लगे यात्रा प्रतिबंध के कारण इसे रद्द कर दिया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Oct 2025 07:27 am

Hindi News / World / तालिबानी नेता मुत्ताकी के भारत दौरे से बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले- अफगान हमेशा भारत के वफादार रहे

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इस भारतीय शख्स सहित इन लोगों के सामने झुके मस्क, दिए 11,36,74,81,600 रुपए, जानें क्यों?

Elon Musk
विदेश

Qatar Airways Vegetarian Meal : शाकाहारी यात्री को परोसा नॉनवेज, डॉक्टर पिता की मौत के बाद बेटे ने विमान कंपनी पर ठोका मुकदमा

Qatar Airways Vegetarian Meal
विदेश

इस देश में अब बुर्का पहनने पर लग सकता है जुर्माना, मस्जिदों पर भी कसी जाएगी नकेल

विदेश

ब्रिटेन में भी बनेगा आधार जैसा ID कार्ड, पीएम स्टार्मर ने भारत से लिया आइडिया

Indian Prime Minister Narendra Modi with British PM Keir Starmer
विदेश

Nobel Prize Literature 2025: हंगरी के क्रास्ज़नाहोरकाई को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार, इस उपन्यास की ये खासियत बनी आधार

Nobel Prize Literature 2025
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.