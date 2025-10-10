तालिबानी नेता मुत्ताकी के भारत दौरे से बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले- अफगान हमेशा भारत के वफादार रहे

विदेश मंत्रालय ने कहा कि मुत्ताकी की यात्रा से भारत-अफगानिस्तान के संबंधों को मजबूती मिलेगी। रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘हम उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं।’मुत्ताकी के कार्यक्रमों में दारुल उलूम देवबंद मदरसा का दौरा और ताजमहल की यात्रा शामिल है। देवबंद की उनकी यह यात्रा को काबुल के रवैये में बदलाव की तरह देखा जा रहा है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का पिछले महीने नयी दिल्ली का दौरा निर्धारित था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रतिबंधों के तहत उन पर लगे यात्रा प्रतिबंध के कारण इसे रद्द कर दिया गया था।