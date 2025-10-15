Patrika LogoSwitch to English

काबुल में फिर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक! दोनों ओर 50 से अधिक लोग मारे गए

रिपोर्ट में सेना के एक बयान के हवाले से कहा गया है, दुर्भाग्य से यह हमला इलाके के विभाजित गांवों में किया गया। इसमें आम जनता की कोई परवाह नहीं की गई।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 15, 2025

Pakistan Launches Airstrikes

काबुल में फिर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक (फाइल फोटो)

Pakistan Launches Airstrikes: पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर शुरू हुई ताजा झड़पों में दर्जनों सैनिकों के साथ-साथ नागरिक भी मारे गए है। बुधवार को दोनों पक्षों के सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। सीमा पर लड़ाई की पहली रिपोर्ट आने के कुछ ही घंटों बाद, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में हवाई हमला किया। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, पाकिस्तान की सेना ने कहा कि अफगानिस्तान के तालिबान द्वारा दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में प्रमुख सीमा चौकियों पर किए गए दो हमलों को विफल कर दिया गया। बुधवार तड़के दक्षिणी कंधार प्रांत में सीमा के अफगान पक्ष में स्पिन बोल्डक के पास किए गए हमलों में लगभग 20 तालिबान लड़ाके मारे गए।

दोनों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत

रिपोर्ट में सेना के एक बयान के हवाले से कहा गया है, दुर्भाग्य से यह हमला इलाके के विभाजित गांवों में किया गया। इसमें आम जनता की कोई परवाह नहीं की गई। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि उत्तर-पश्चिमी सीमा पर रात भर हुई झड़पों में लगभग 30 और लोगों के मारे जाने की संभावना है। अफगान अधिकारियों ने समाचार एजेंसी को बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा पर ताजा हिंसा में 15 नागरिक मारे गए और दर्जनों घायल हो गए।

हल्के और भारी हथियारों से हमले करने का आरोप

रॉयटर्स ने सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले ओरकजई में सैनिकों और आतंकवादियों के बीच लड़ाई में छह पाकिस्तानी अर्धसैनिक जवान मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी सेना पर जिले में एक बार फिर हल्के और भारी हथियारों से हमले करने का आरोप लगाया।

अफगान की पाक पर बदले की कार्रवाई

आपको बता दें कि यह घटना पिछले सप्ताह के अंत में दोनों देशों के बीच हुए टकराव के बाद हुई है, जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर बदले की कार्रवाई की थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था।

ये भी पढ़ें

उपचुनाव: बीजेपी ने मुस्लिम पर जताया भरोसा, इस सीट से दिया टिकट
राष्ट्रीय
Bharatiya Janata Party

Updated on:

15 Oct 2025 07:24 pm

Published on:

15 Oct 2025 07:00 pm

Hindi News / World / काबुल में फिर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक! दोनों ओर 50 से अधिक लोग मारे गए

विदेश

