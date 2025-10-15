काबुल में फिर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक! दोनों ओर 50 से अधिक लोग मारे गए

Pakistan Launches Airstrikes: पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर शुरू हुई ताजा झड़पों में दर्जनों सैनिकों के साथ-साथ नागरिक भी मारे गए है। बुधवार को दोनों पक्षों के सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। सीमा पर लड़ाई की पहली रिपोर्ट आने के कुछ ही घंटों बाद, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में हवाई हमला किया। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, पाकिस्तान की सेना ने कहा कि अफगानिस्तान के तालिबान द्वारा दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में प्रमुख सीमा चौकियों पर किए गए दो हमलों को विफल कर दिया गया। बुधवार तड़के दक्षिणी कंधार प्रांत में सीमा के अफगान पक्ष में स्पिन बोल्डक के पास किए गए हमलों में लगभग 20 तालिबान लड़ाके मारे गए।