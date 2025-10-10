पेरू में हादसा: राष्ट्रपति दिना बोलुआर्टे को सांसदों ने हटाया, अपराध और विरोध के बीच बड़ा उलटफेर !

ध्यान रहे कि बोलुआर्टे का कार्यकाल दिसंबर 2022 से चला आ रहा था, लेकिन यह ज्यादा शांतिपूर्ण नहीं रहा। देशभर में विरोध प्रदर्शन की लहरें उठीं, जिनमें हजारों लोग सड़कों पर उतरे। मुख्य मुद्दा था अपराध की बढ़ती घटनाएं। पेरू में चोरी, हत्या और हिंसा के मामले आसमान छू रहे थे, और सरकार पर इसे रोकने में नाकामी का आरोप लगा। बोलुआर्टे ने कई बार वादे किए, लेकिन नतीजे नजर नहीं आए। इसके अलावा, उन्होंने अदालत और कांग्रेस की सुनवाई में पेश होने से इनकार कर दिया। यह कदम उनके खिलाफ आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। सांसदों को लगा कि राष्ट्रपति संवैधानिक जिम्मेदारियों से भाग रही हैं, जिससे महाभियोग का रास्ता साफ हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना पेरू की अस्थिर राजनीति का नया अध्याय है, जहां लीडर बदलते रहते हैं लेकिन समस्याएं जस की तस रहती हैं।