Philippines High School Shooting: फिलीपींस के हाईस्कूल में ताबड़तोड़ गोलीबारी, 3 युवाओं की मौत; हमलावर समेत 6 घायल

Philippines High School Shooting:(Photo-X/@Daily_Briefs_)
Philippines High School Shooting : मनीला। फिलीपींस के दक्षिण कोटाबाटो प्रांत के बांगा में शुक्रवार को एक हाईस्कूल में गोलीबारी की घटना सामने आई। बांगा नेशनल हाईस्कूल में हुई इस घटना में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल बताए जा रहे हैं। दक्षिण कोटाबाटो के गवर्नर रेनाल्ड तमायो ने घटना में मौतों और घायलों की पुष्टि की है।
फिलीपींस स्टार के मुताबिक, शिक्षा विभाग ने स्कूल परिसर में हमले की पुष्टि करते हुए घटना पर गहरी चिंता जताई। विभाग ने कहा कि वह घटना की परिस्थितियों की पुष्टि करने और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्कूल डिवीजन कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है। शिक्षा विभाग ने कहा कि उसकी तत्काल प्राथमिकता छात्रों, शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है।
शिक्षा विभाग के रीजन XII कार्यालय ने भी लोगों से बांगा में हुई घटना के वीडियो को तुरंत साझा करना बंद करने की अपील की। विभाग ने कहा कि ऐसे वीडियो प्रसारित करने से पीड़ितों और उनके परिवारों को मानसिक आघात पहुंच सकता है और उनकी निजता का उल्लंघन हो सकता है। वहीं फिलीपीन रेड क्रॉस ने बताया कि शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, छह घायलों को डैंटम डॉक्टर्स हॉस्पिटल और साउथ कोटाबाटो प्रोविंशियल हॉस्पिटल ले जाया गया है। हालांकि, रेड क्रॉस ने स्पष्ट किया कि ये शुरुआती आंकड़े हैं और इनका सत्यापन किया जाना बाकी है।
बांगा नेशनल हाईस्कूल बारंगे बेनिटेज में स्थित है। इस सरकारी स्कूल में जूनियर और सीनियर हाईस्कूल दोनों स्तरों की पढ़ाई होती है। फिलहाल गोलीबारी की परिस्थितियों और इसके पीछे की वजह की जांच जारी है।
फिलीपींस में स्कूल परिसर में गोलीबारी की यह घटना ऐसे समय हुई है, जब पिछले कुछ महीनों में इसी तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 22 जून को ताकलोबान सिटी के सैन जोस नेशनल हाईस्कूल में दो छात्रों ने गोलीबारी की थी। इसमें कम से कम तीन छात्रों की मौत हुई थी और करीब 20 अन्य घायल हुए थे। वहीं 18 अगस्त को एटेनियो डी जाम्बोआंगा यूनिवर्सिटी के जूनियर हाईस्कूल भवन में भी गोलीबारी हुई थी। इस घटना में दो पिस्तौल से लैस एक छात्र ने अपने एक सहपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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