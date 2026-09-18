Philippines High School Shooting: फिलीपींस के हाईस्कूल में ताबड़तोड़ गोलीबारी, 3 युवाओं की मौत; हमलावर समेत 6 घायल

फिलीपींस में स्कूल परिसर में गोलीबारी की यह घटना ऐसे समय हुई है, जब पिछले कुछ महीनों में इसी तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 22 जून को ताकलोबान सिटी के सैन जोस नेशनल हाईस्कूल में दो छात्रों ने गोलीबारी की थी। इसमें कम से कम तीन छात्रों की मौत हुई थी और करीब 20 अन्य घायल हुए थे। वहीं 18 अगस्त को एटेनियो डी जाम्बोआंगा यूनिवर्सिटी के जूनियर हाईस्कूल भवन में भी गोलीबारी हुई थी। इस घटना में दो पिस्तौल से लैस एक छात्र ने अपने एक सहपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।