Strait of Hormuz: होर्मुज के बाहर तेल का नया खेल: सोहर से कैसे निकल रहा सऊदी अरब का कच्चा तेल?

Ship to Ship Transfer: खाड़ी क्षेत्र में तेल की आवाजाही अब सिर्फ पाइपलाइन और सामान्य समुद्री रास्तों तक सीमित नहीं रह गई है। सऊदी अरब ने लाल सागर के रास्ते पर बढ़ी मुश्किलों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी संकट के बीच ओमान के सोहर को वैकल्पिक ट्रांसफर केंद्र के रूप में इस्तेमाल करना बढ़ाया है। यहां समुद्र में एक टैंकर से दूसरे टैंकर में कच्चा तेल पहुंचाया जा रहा है। यह तरीका आपूर्ति जारी रखने में मदद कर रहा है, लेकिन इसके साथ सुरक्षा, बीमा और पर्यावरण से जुड़े गंभीर जोखिम भी जुड़े हैं।