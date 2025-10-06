अमेरिका के पिट्सबर्ग में भारतीय मूल के मोटेल मालिक की गोली मार कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

अमेरिका के पिट्सबर्ग में भारतीय मूल के मोटेल मालिक की गोली मार कर हत्या। (फोटो: आईएएनएस.)
Pittsburgh Indian murder: अमेरिका के पिट्सबर्ग, रॉबिन्सन टाउनशिप में भारतीय मूल के मोटेल मालिक 51 साल के राकेश एहागाबन की गोली मार कर हत्या (Pittsburgh Indian murder) कर दी गई। राकेश एक मोटेल चलाते थे। आरोपी, 37 साल का स्टेनली यूजीन, ने राकेश के सिर में बहुत करीब से गोली मारी। यह पूरी घटना मोटेल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्टेनली पिछले दो हफ्तों से एक महिला और बच्चे के साथ मोटेल (Motel owner shooting)में रह रहा था। उसका मोटेल की पार्किंग को लेकर एक महिला से झगड़ा हुआ था। राकेश ने जब उसे शांत करने की कोशिश की और पूछा, “क्या सब ठीक है, दोस्त?”, तो स्टेनली ने फौरन गोली चला दी(Indian-origin crime) । राकेश की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस के मुताबिक, स्टेनली ने राकेश से पहले अपनी साथी महिला को भी गोली मारी थी। यह महिला एक काले रंग की कार में एक बच्चे के साथ थी। उसे गर्दन में गोली लगी और वह गंभीर हालत में है। पुलिस ने स्टेनली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस पर भी गोली चलाई, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने स्टेनली को गिरफ्तार कर लिया। घायल महिला को डिक कर्निक टायर एंड ऑटो सर्विस सेंटर से बचाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पिट्सबर्ग में हुई इस दिल दहलाने वाली घटना ने भारतीय समुदाय को झकझोर दिया है। राकेश एहागाबन की हत्या न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि यह अमेरिका में बढ़ती हिंसा और सुरक्षा चिंताओं को भी उजागर करती है। स्थानीय समुदाय और भारतीय प्रवासियों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है।
पुलिस के अनुसार, स्टेनली ने राकेश को गोली मारने से पहले अपनी साथी महिला को भी गोली मारी थी, जो एक काले रंग की सेडान कार में एक बच्चे के साथ बैठी थी। महिला को गर्दन में गोली लगी और वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने स्टेनली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उसने पुलिस पर भी गोली चलाई, जिसमें एक अधिकारी घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने स्टेनली को गिरफ्तार कर लिया।
यह घटना अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों पर हाल के दिनों में हुए हमलों की श्रृंखला में एक और कड़ी है। 4 अक्टूबर को हैदराबाद के छात्र चंद्रशेखर पोल की टेक्सास में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। वह गैस स्टेशन पर पार्ट-टाइम काम करते थे। इसी तरह, सितंबर में टेक्सास में भारतीय मूल के मोटेल मैनेजर चंद्र मौली की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इन घटनाओं ने अमेरिका में भारतीय समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
भारतीय मूल के लोग अमेरिका में छोटे व्यवसाय, जैसे मोटेल और गैस स्टेशन, चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, ऐसी घटनाएं प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाती हैं। मोटेल जैसे व्यवसायों में ग्राहकों के साथ छोटे-मोटे विवाद आम हैं, लेकिन इनका हिंसक रूप लेना चिंताजनक है। भारतीय समुदाय अब स्थानीय प्रशासन से बेहतर सुरक्षा और जागरूकता की मांग कर रहा है। (आईएएनएस.)
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग