अमेरिका के पिट्सबर्ग में भारतीय मूल के मोटेल मालिक की गोली मार कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Pittsburgh Indian murder: अमेरिका के पिट्सबर्ग, रॉबिन्सन टाउनशिप में भारतीय मूल के मोटेल मालिक 51 साल के राकेश एहागाबन की गोली मार कर हत्या (Pittsburgh Indian murder) कर दी गई। राकेश एक मोटेल चलाते थे। आरोपी, 37 साल का स्टेनली यूजीन, ने राकेश के सिर में बहुत करीब से गोली मारी। यह पूरी घटना मोटेल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्टेनली पिछले दो हफ्तों से एक महिला और बच्चे के साथ मोटेल (Motel owner shooting)में रह रहा था। उसका मोटेल की पार्किंग को लेकर एक महिला से झगड़ा हुआ था। राकेश ने जब उसे शांत करने की कोशिश की और पूछा, “क्या सब ठीक है, दोस्त?”, तो स्टेनली ने फौरन गोली चला दी(Indian-origin crime) । राकेश की मौके पर ही मौत हो गई।