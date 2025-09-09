Nepal Protest: प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत पूरे कैबिनेट ने दिया इस्तीफा, बड़ा सियासी संकट

Nepal Protest: नेपाल में माहौल तनावपूर्ण है। काठमांडू, पोखरा समेत तमाम बड़े शहर हिंसा की आग में जल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (PM KP Sharma Oli) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही, पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है।
इससे पहले उन्होंने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। वहीं, भक्तपुर के बालकोट में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आवास के पास गोली चली। गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। नेपाल में एक के बाद एक करके ओली कैबिनेट के कई मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
PM सचिवालय की ओर से कहा गया है कि पीएम ओली स्थिति का आकलन करने के लिए और सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए सभी पक्षों से बातचीत कर रहे हैं। पीएम ओली ने शाम 6 बजे आधिकारिक निवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से निवेदन किया है कि वह शांति व धैर्य बनाए रखे।
प्रदर्शनकारी काठमांडू सहित कई शहरों में बवाल काट रहे हैं। आज प्रदर्शनकारियों ने पीएम केपी शर्मा ओली की पार्टी CPN (UML) का पार्टी दफ्तर आग के हवाले कर दिया।
राष्ट्रपति राम चंद पडौल के निजी निवास पर भी भीड़ ने हमला किया है। भीड़ ने राष्ट्रपति के निजी निवास में तोड़फोड़ की है।
ओली सरकार में शामिल नेपाली कांग्रेस ने अपने मंत्रियों से इस्तीफा देने का आदेश दिया है। पार्टी के अगुआ और वर्तमान सरकार में उप-प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह, आरजू राणा देउबा (विदेश मंत्री), तेजू लाल चौधरी (खेल), अजय चौरसिया (कानून), दीपक खड़का (ऊर्जा), ऐन बहादुर शाही (वानिकी), प्रदीप पौडेल (स्वास्थ्य एवं जनसंख्या), रामनाथ अधिकारी (कृषि) और बद्री पांडे (पर्यटन) ने इस्तीफा दिया है।
इसी के साथ नेपाल में गठबंधन सरकार टूटने का खतरा बढ़ गया है। देश में जुलाई 2024 से 88 सीटें वाली शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और 79 सीटें वाली केपी शर्मा ओली की CPN (UML) मिलकर सरकार चला रही है।
प्रदर्शनकारियों ने रमेश लेखक के आवास में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। रमेश ने सोमवार को हिंसा व आगजनी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। खबरें सामने आ रही हैं कि हिंसक भीड़ ने कई मंत्रियों के घरों पर भी धावा बोला है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है।
पूर्व पीएम और नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के आवास पहुंचकर जमकर तांडव मचाया। प्रदर्शनकारियों ने संपत्ति में आग लगा दी। इस आगजनी में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की खबर है।
आज केपी शर्मा ओली की सरकार में जल मंत्री प्रदीप यादव ने पद से इस्तीपा दे दिया। उन्होंने कहा कि वह सरकार में सेवा करने के योग्य नहीं हैं। प्रदीप ने कहा कि मैं जेन जेड युवा पीढ़ी द्वारा कल शुरू किए गए आंदोलन के समर्थन में और सरकार व प्रशासन द्वारा किए जा रहे दमन के विरोध में जल आपूर्ति मंत्रालय के मंत्री पद से अपने इस्तीफे की घोषणा करता हूं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की है। अब तक चार मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 21 सांसदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया है। रवि लामिछाने के नेतृत्व में संसद में इन सांसदों की यह पहली जीत थी। पार्टी ने Gen-Z के विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है।