PM मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासियों की छठी पीढ़ी को OCI Card देने का किया ऐलान, ये क्या है और क्या हैं इसके फायदे?

Overseas Citizenship of india Card Benefits: घाना की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो (PM Modi in Trinidad and Tobago) पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासियों की छठी पीढ़ी को ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड (OCI Card) दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा, "आप सिर्फ खून या उपनाम से नहीं जुड़े, आप भारत से दिल से जुड़े हैं। भारत आपका स्वागत करता है और आपको गले लगाता है।"