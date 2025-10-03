अमेरिका के टैरिफ दबाव के बीच रूस ने भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए, पुतिन ने पीएम मोदी के लिए कही ये बात

India-Russia tariff relations: अमेरिका की ओर से भारत पर बढ़ाए जा रहे टैरिफ दबाव के बीच, रूस (India-Russia tariff relations) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi) की भूमिका की खुल कर तारीफ की है। इस बात पर सेवानिवृत्त रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (Brigadier Hemant Mahajan) ने आईएएनएस को विस्तार से बताया कि ऐसा क्यों हो सकता है। हेमंत महाजन ने कहा कि पुतिन ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ के कारण चीन और भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ, तो इसका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। क्योंकि भारत और चीन को मजबूरन ओपन मार्केट से तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, जो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा।