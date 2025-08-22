चीन में SCO Summit 2025 से एशिया और दुनिया को क्या फायदा होगा ?

SCO Summit 2025 Tianjin: चीन के थ्येनचिन शहर में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का शिखर सम्मेलन होगा। इस आयोजन में एससीओ के सदस्य देशों के नेता शामिल होंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ( Xi Jinping ) इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और मुख्य भाषण देंगे। शिखर सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के नेता और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल होंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi) , रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ( Putin), पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) समेत कई बड़े नेता इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) भी शिरकत करेंगे। शी जिनपिंग की ओर से सभी नेताओं के लिए स्वागत भोज और कई द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया जाएगा।