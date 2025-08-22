Patrika LogoSwitch to English

चीन में SCO Summit 2025 से एशिया और दुनिया को क्या फायदा होगा ?

SCO Summit 2025 Tianjin: एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 चीन के थ्येनचिन शहर में होगा, जिसमें भारत, रूस, चीन सहित 20 से अधिक देशों के नेता हिस्सा लेंगे।

भारत

MI Zahir

Aug 22, 2025

SCO Summit 2025 Tianjin: चीन के थ्येनचिन शहर में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का शिखर सम्मेलन होगा। इस आयोजन में एससीओ के सदस्य देशों के नेता शामिल होंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ( Xi Jinping ) इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और मुख्य भाषण देंगे। शिखर सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के नेता और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल होंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi) , रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ( Putin), पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) समेत कई बड़े नेता इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) भी शिरकत करेंगे। शी जिनपिंग की ओर से सभी नेताओं के लिए स्वागत भोज और कई द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

एससीओ के भविष्य की रूपरेखा तैयार होगी

चीनी विदेश मंत्री के सहायक ल्यू पिन ने बताया कि इस सम्मेलन में एससीओ के 25 सालों के अनुभवों की समीक्षा की जाएगी। सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और संगठन के विकास की नई रणनीतियां बनाई जाएंगी। थ्येनचिन घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और एससीओ की 10 साल की विकास योजना को मंजूरी दी जाएगी।

ऐतिहासिक समारोह और महत्वपूर्ण वक्तव्य

2025 में विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध की 80वीं वर्षगांठ और संयुक्त राष्ट्र के 80 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया जाएगा। इस मौके पर एससीओ के सदस्य देश सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए कई अहम दस्तावेजों पर सहमति जताएंगे। यह सम्मेलन एससीओ के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी

शिखर सम्मेलन के दौरान चीन और अन्य सदस्य देशों के बीच कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। इन बैठकों में व्यापार, सुरक्षा, और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। शी जिनपिंग इन बैठकों के जरिए चीन और भाग लेने वाले देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाएंगे।

एससीओ का महत्व और चीन की भूमिका

यह चीन का पांचवां एससीओ शिखर सम्मेलन होगा और अब तक का सबसे बड़ा भी। एससीओ एशिया का सबसे बड़ी क्षेत्रीय संगठन है, जिसका मकसद सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। थ्येनचिन सम्मेलन में चीन की अध्यक्षता एससीओ की बढ़ती ताकत और प्रभाव दर्शाती है।

एक बड़ी वैश्विक घटना

बहरहाल 2025 का एससीओ शिखर सम्मेलन थ्येनचिन में एक बड़ी वैश्विक घटना होगी। यह न केवल एससीओ सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और विकास के लिए नई दिशा भी देगा। चीन के नेतृत्व में यह सम्मेलन वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

