21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

ढाका ग्रेनेड हमले की 22वीं बरसी, शेख हसीना ने याद किया 2004 का दर्दनाक मंजर

Dhaka Grenade Attack: 2004 के ढाका ग्रेनेड हमले की बरसी पर शेख हसीना ने घटना को बांग्लादेश के इतिहास का क्रूर अध्याय बताया। अवामी लीग ने बताया कि हमले के दौरान, पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के 24 नेता और कार्यकर्ता मारे गए, जबकि 300 से ज्यादा लोग छर्रे लगने से घायल हो गए थे।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Aug 21, 2026

Dhaka Grenade Attack

2004 ढाका ग्रेनेड हमला। फोटो में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (AI जनरेटेड इमेज)

Sheikh Hasina Dhaka Grenade Attack: बांग्लादेश के इतिहास में 21 अगस्त का दिन एक बेहद दर्दनाक घटना की याद दिलाता है। साल 2004 में इसी दिन ढाका में अवामी लीग की रैली पर ग्रेनेड हमला हुआ था। इस हमले में कई लोगों की जान गई थी। सैकड़ों लोग घायल हुए थे।

हमले की 22वीं बरसी पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उस घटना को याद किया। उन्होंने इसे देश के इतिहास के सबसे ‘क्रूर और शर्मनाक’ अध्यायों में से एक बताया। उन्होंने नई पीढ़ी से इतिहास को बिना भेदभाव के निष्पक्ष तरीके से समझने की अपील भी की।

हमले में गई 24 लोगों की जान

अवामी लीग के मुताबिक, 21 अगस्त 2004 को ढाका के ‘बंगबंधु एवेन्यू’ में पार्टी की रैली चल रही थी। इसी दौरान वहां ग्रेनेड से हमला किया गया। हमले में अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के 24 नेता और कार्यकर्ता मारे गए। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई घायलों को गंभीर चोटें आईं और कुछ लोग जीवनभर के लिए अपाहिज हो गए।

मृतकों में इवी रहमान भी शामिल थीं। वह उस समय महिला अवामी लीग की प्रमुख थीं। वह बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिल्‍लुर रहमान की पत्नी भी थीं। उस समय विपक्ष की नेता रहीं शेख हसीना भी हमले में बाल-बाल बची थीं। उनके कान में चोट लगी थी। हसीना के मुताबिक, उस चोट का असर आज भी है।

हसीना ने बताया लोकतंत्र पर हमला

शेख हसीना ने कहा कि इस हमले का मकसद सिर्फ नेताओं को निशाना बनाना नहीं था। उनके मुताबिक, इसके पीछे बांग्लादेश की लोकतांत्रिक राजनीति को खत्म करने की कोशिश थी।

अवामी लीग ने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे तत्कालीन BNP-जमात गठबंधन सरकार से जुड़े तत्वों का हाथ था। पार्टी ने आतंकवादी संगठन हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी यानी HuJI पर भी आरोप लगाया।

हसीना ने अपने बयान में बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास की कई घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में हिंसा और टकराव का दौर पहले भी देखा गया है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को इन घटनाओं को समझना चाहिए। इतिहास को किसी एक पक्ष के नजरिए से नहीं, बल्कि निष्पक्ष तरीके से पढ़ना चाहिए।

5 अगस्त 2024 के बाद की राजनीति पर भी निशाना

शेख हसीना ने अपने बयान में 5 अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी-विरोधी राजनीतिक एजेंडे से जुड़ी ताकतें फिर से सक्रिय हुई हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। लेकिन उनकी पार्टी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपने राजनीतिक लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के सपने का भी जिक्र किया। हसीना ने एक सेक्युलर, आधुनिक और कल्याणकारी बांग्लादेश बनाने की बात दोहराई।

शेख हसीना के बयानों से बिगड़े रिश्ते, अब भारत आ रहे तारिक रहमान, क्या सुधरेंगे हालात?

ये भी पढ़ें
India-Bangladesh Relations

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Aug 2026 04:46 pm

Published on:

21 Aug 2026 04:46 pm

Hindi News / World / ढाका ग्रेनेड हमले की 22वीं बरसी, शेख हसीना ने याद किया 2004 का दर्दनाक मंजर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘सबसे कड़े प्रतिबंध’ के अमेरिकी ऐलान के बाद गालिबाफ का बयान, ईरान कर रहा सीक्रेट प्लानिंग

toughest sanctions on Iran
विदेश

युद्ध के बीच यूक्रेन में हटाए गए रक्षा मंत्री का नया बवाल, जेलेंस्की के खिलाफ खोला मोर्चा, अब अमेरिका जाने की तैयारी में

Trump Zelensky peace proposals
विदेश

तेहरान-बगदाद ने खींची लकीर- विदेशी दखल नहीं चलेगा, ईरान-इराक मिलकर तय करेंगे अपना भविष्य

Iran Iraq strategic alliance
विदेश

'हर धमकी का जवाब होगा विनाशकारी, हम जमीन से स्पेस तक तैयार', ईरानी सेना प्रमुख की चेतावनी

Iran military chief Ali Abdollahi warning
विदेश

Iran War: अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा चीन, ईरान से खरीदता रहेगा तेल, तनाव के बीच बड़ा बयान

China rejects Donald Trump US election interference claims.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.