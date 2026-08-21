ढाका ग्रेनेड हमले की 22वीं बरसी, शेख हसीना ने याद किया 2004 का दर्दनाक मंजर

शेख हसीना ने अपने बयान में 5 अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी-विरोधी राजनीतिक एजेंडे से जुड़ी ताकतें फिर से सक्रिय हुई हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। लेकिन उनकी पार्टी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपने राजनीतिक लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के सपने का भी जिक्र किया। हसीना ने एक सेक्युलर, आधुनिक और कल्याणकारी बांग्लादेश बनाने की बात दोहराई।