‘सबसे कड़े प्रतिबंध’ के अमेरिकी ऐलान के बाद गालिबाफ का बयान, ईरान कर रहा सीक्रेट प्लानिंग

ईरान के कच्चे तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्यात पर पूरी तरह रोक है। बंदरगाहों और रिफाइनरियों से जुड़े वैश्विक व्यापार को भी निशाना बनाया जाता है। ईरानी बैंकों को वैश्विक वित्तीय संदेश सेवा (SWIFT) से बाहर किया गया है। अमेरिकी वित्तीय प्रणाली में ईरान की संपत्ति और लेन-देन पर रोक है। ईरान के शिपिंग, विमानन और धातु, इस्पात जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के साथ कारोबार करने पर प्रतिबंध हैं। जो देश या विदेशी कंपनियां ईरान की मदद करेंगी या उसके साथ व्यापार जारी रखेंगी, उन्हें भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।