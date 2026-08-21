युद्ध के बीच यूक्रेन में हटाए गए रक्षा मंत्री का नया बवाल, जेलेंस्की के खिलाफ खोला विरोध, अब अमेरिका जाने की तैयारी में

यह यूक्रेन के किसी बड़े नेता का पहला ऐसा बयान है। फेडोरोव जुलाई में मंत्री पद से हटाए गए थे। इसके बाद कीव और दूसरे शहरों में हफ्तों तक उनके समर्थन में प्रदर्शन हुए। लोग सड़कों पर उतरे और उनकी वापसी की मांग की। अब प्रदर्शन शांत हो गए हैं, लेकिन सियासी तनाव बना हुआ है।