शेख हसीना को मौत की सजा या मिलेगी माफी, फैसला आज, आखिर भारत पर क्यों भड़का बांग्लादेश?

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना (Sheikh Hasina, former PM of Bangladesh) के खिलाफ दर्ज मानवता के खिलाफ अपराध मामले की आज ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल सुनवाई करेगी। शेख हसीना पर सरकारी वकील ने पांच गंभीर आरोप (हत्या, मानवता के खिलाफ कार्रवाई, अपराध रोकने में नाकामी व अन्य) लगाए हैं। साथ ही, हसीना के लिए फांसी की सजा की मांग की है। इसके खिलाफ शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने भी मोर्चा खोल दिया है। आवामी लीग ने गुरुवार सुबह से शाम तक देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसे देखते हुए बांग्लादेश हाई अलर्ट पर है। कई महत्वपूर्ण जगहों पर सेना व पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। माना जा रहा है कि हालात बिगड़ने की संभावना को देखते हुए ट्रिब्यूनल अपने फैसले की तारीख को आगे बढ़ा सकता है।