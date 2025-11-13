Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

शेख हसीना को मौत की सजा या मिलेगी माफी, फैसला आज, आखिर भारत पर क्यों भड़का बांग्लादेश?

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मामले पर आज सुनवाई होगी। इसे देखते हुए बांग्लादेश में हाईअलर्ट है। शेख हसीना ने इस पूरे कानूनी कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 13, 2025

Sheikh Hasina, former PM of Bangladesh

शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व पीएम (फोटो-IANS)

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना (Sheikh Hasina, former PM of Bangladesh) के खिलाफ दर्ज मानवता के खिलाफ अपराध मामले की आज ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल सुनवाई करेगी। शेख हसीना पर सरकारी वकील ने पांच गंभीर आरोप (हत्या, मानवता के खिलाफ कार्रवाई, अपराध रोकने में नाकामी व अन्य) लगाए हैं। साथ ही, हसीना के लिए फांसी की सजा की मांग की है। इसके खिलाफ शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने भी मोर्चा खोल दिया है। आवामी लीग ने गुरुवार सुबह से शाम तक देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसे देखते हुए बांग्लादेश हाई अलर्ट पर है। कई महत्वपूर्ण जगहों पर सेना व पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। माना जा रहा है कि हालात बिगड़ने की संभावना को देखते हुए ट्रिब्यूनल अपने फैसले की तारीख को आगे बढ़ा सकता है।

हसीना सरकार ने आंदोलनकारियों पर चलाई थी गोलियां

दरअसल, साल 2024 में जुलाई महीने में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन होने लगे थे। इस दौरान सरकार ने प्रदर्शन के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की। सरकार पर आरोप लगे कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों को गिरफ्तार कर टॉर्चर किया गया और फायरिंग की गई। जिसमें कई प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। 5 अगस्त 2024 को हसीना सरकार का तख्तापलट हो गया। शेख हसीना ने देश छोड़कर भारत में शरण ली।

इसके बाद बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। उन्हें कोर्ट ने देश लौटकर केस में पेश होने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने यह आदेश नहीं माना। ट्रिब्यूनल के सरकारी वकील गाजी मुनव्वर हुसैन तमीम ने कहा कि 13 नवंबर को सिर्फ फैसला सुनाने की तारीख बताई जाएगी, उस दिन सजा नहीं सुनाई जाएगी।

अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या बोलीं हसीना

शेख हसीना ने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है। हसीना ने कहा कि ट्रिब्यूनल निष्पक्ष नहीं है। उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। बता दें कि यूनुस सरकार ने हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के 225 से ज्यााद मामले दर्ज किए गए हैं। बांग्लादेश सरकार ने हसीना का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है।

हसीना के भारतीय मीडिया से बातचीत पर भड़की युनूस सरकार

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ढाका में भारत के उप उच्चायुक्त को तलब किया और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुख्यधारा के भारतीय मीडिया के साथ बातचीत पर गंभीर चिंता व्यक्त की। सूत्रों के अनुसार, बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने भारतीय उप उच्चायुक्त पवन बाधे को तलब किया और पूर्व पीएम शेख हसीना को मुख्यधारा के भारतीय मीडिया से बातचीत करने की भारत सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने पर बांग्लादेश की गंभीर चिंता से औपचारिक रूप से अवगत कराया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Nov 2025 11:06 am

Published on:

13 Nov 2025 10:14 am

Hindi News / World / शेख हसीना को मौत की सजा या मिलेगी माफी, फैसला आज, आखिर भारत पर क्यों भड़का बांग्लादेश?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका में 43 दिन बाद खत्म हुआ सरकारी शटडाउन, ट्रंप ने फंडिंग बिल पर किए हस्ताक्षर

US government shutdown ends
विदेश

“अल्लाह हमे दूसरे राउंड में भी मदद करेगा”, Pak रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ की भारत और अफगानिस्तान को नई गीदड़भभकी

khawaja asif
विदेश

आपदा प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत का 9वां स्थान, पिछले 30 सालों में हुई 80,000 मौतें

Floods in India
विदेश

न छुआ और न देखा, फिर भी जान लिया! इंसानों में मिली ‘सेवंथ सेंस’ की शक्ति

7th sense
विदेश

Delhi Blast: ‘यह तो आतंकी हमला है’, दिल्ली विस्फोट पर अमेरिका का आया बयान, कहा- भारत को अब…

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.