Nepal की कमान संभालने जा रही सुशीला कार्की ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा- मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं

नेपाल के हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो गई हैं। भारत से एयर इंडिया की विमान ने वहां फंसे भारतीयों को लाने के लिए उड़ान भर दी है। हालांकि, नेपाल की सेना ने एहतियातन तीन जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। कुछ जगहों पर गोलीबारी की खबरें भी सामने आई हैं। नेपाल में तख़्तापलट के बाद भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी देखने को मिल रही है। नेपाली नागरिकों को आई-कार्ड दिखाकर नेपाल जाने दिया जा रहा है।