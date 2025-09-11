Nepal की कमान संभालने जा रही सुशीला कार्की ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा- मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं

Nepal Protest: नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन जल्द हो सकता है। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की (Sushila Karki) आज देश की अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगी। नेपाली सेना (Nepal Army) और युवा आंदोलनकारियों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। रैपर और काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि देश अतंरिम सरकार के पास जा रहा है।
सुशीला कार्की ने एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी (PM Modi) की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मुझ पर पीएम मोदी का अच्छा प्रभाव है। वह नेपाल की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी युवाओं ओ Gen-Z ने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं भले ही छोटी अवधि के लिए, लेकिन सरकार की अगुवाई करूंगी। उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता उन लोगों का सम्मान करना है, जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान अपनी जान खोई है।
हमारा पहला काम मारे गए लोगों के परिजनों के लिए कुछ करने का होगा। मालूम हो कि सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं। उन्होंने साल 2016 में पद भार संभाला था, लेकिन उन पर नेपाल की सरकार ने महाभियोग चलाया था, लेकिन कार्की सुप्रीम कोर्ट गईं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए सरकार के फैसले को पलट दिया।
सुशीला कार्की का भारत से भी कनेक्शन रहा हैं। कार्की ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में मास्टर्स किया है। 1979 में उन्होंने वकालात में अपने करियर की शुरुआत की थी, इसके बाद 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की मुख्य न्यायाधीश भी रहीं थीं।
नेपाल के हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो गई हैं। भारत से एयर इंडिया की विमान ने वहां फंसे भारतीयों को लाने के लिए उड़ान भर दी है। हालांकि, नेपाल की सेना ने एहतियातन तीन जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। कुछ जगहों पर गोलीबारी की खबरें भी सामने आई हैं। नेपाल में तख़्तापलट के बाद भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी देखने को मिल रही है। नेपाली नागरिकों को आई-कार्ड दिखाकर नेपाल जाने दिया जा रहा है।