Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

Nepal की कमान संभालने जा रही सुशीला कार्की ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा- मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं

Nepal Protest: नेपाल की अंतरिम सरकार की मुखिया सुशीला कार्की बनने जा रही है। कार्की ने कहा कि वह पीएम मोदी से बहुत प्रभावित है। जानिए, जिम्मेदारी संभालने के बाद सबसे पहले क्या करेंगी सुशीला?

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 11, 2025

Sushila Karki
सुशीला कार्की (फोटो- एक्स अकाउंट @RONBupdates)

Nepal Protest: नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन जल्द हो सकता है। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की (Sushila Karki) आज देश की अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगी। नेपाली सेना (Nepal Army) और युवा आंदोलनकारियों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। रैपर और काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि देश अतंरिम सरकार के पास जा रहा है।

सुशीला कार्की ने की पीएम मोदी की तारीफ

सुशीला कार्की ने एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी (PM Modi) की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मुझ पर पीएम मोदी का अच्छा प्रभाव है। वह नेपाल की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी युवाओं ओ Gen-Z ने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं भले ही छोटी अवधि के लिए, लेकिन सरकार की अगुवाई करूंगी। उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता उन लोगों का सम्मान करना है, जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान अपनी जान खोई है।

ये भी पढ़ें

रेमिटेंस पर निर्भरता और सोशल मीडिया बैन ने भड़काया युवाओं का गुस्सा, ओली सरकार की तख्तापलट की एक वजह ये भी
Patrika Special News
image

हमारा पहला काम मारे गए लोगों के परिजनों के लिए कुछ करने का होगा। मालूम हो कि सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं। उन्होंने साल 2016 में पद भार संभाला था, लेकिन उन पर नेपाल की सरकार ने महाभियोग चलाया था, लेकिन कार्की सुप्रीम कोर्ट गईं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए सरकार के फैसले को पलट दिया।

सुशीला कार्की का भारत से क्या है कनेक्शन?

सुशीला कार्की का भारत से भी कनेक्शन रहा हैं। कार्की ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में मास्टर्स किया है। 1979 में उन्होंने वकालात में अपने करियर की शुरुआत की थी, इसके बाद 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की मुख्य न्यायाधीश भी रहीं थीं।

सुधर रहे नेपाल के हालात

नेपाल के हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो गई हैं। भारत से एयर इंडिया की विमान ने वहां फंसे भारतीयों को लाने के लिए उड़ान भर दी है। हालांकि, नेपाल की सेना ने एहतियातन तीन जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। कुछ जगहों पर गोलीबारी की खबरें भी सामने आई हैं। नेपाल में तख़्तापलट के बाद भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी देखने को मिल रही है। नेपाली नागरिकों को आई-कार्ड दिखाकर नेपाल जाने दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

सत्ता से बेदखल होने के बाद ओली ने निकाली भड़ास, कहा- ‘भारत को चुनौती नहीं देते, तो वह सत्ता में बने रहते’
विदेश
image

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Sept 2025 11:43 am

Hindi News / World / Nepal की कमान संभालने जा रही सुशीला कार्की ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा- मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.