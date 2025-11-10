Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

कभी आतंकी था यह राष्ट्रपति, आज ट्रंप से होगी व्हाइट हाउस में मुलाकात

सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा की आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। गौरतलब है कि एक समय अल-शरा एक खूंखार आतंकी था और अमेरिका की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में शामिल था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 10, 2025

Donald Trump shakes hand with Ahmed al-Sharaa

Donald Trump shakes hand with Ahmed al-Sharaa (Photo - Washington Post)

सीरिया (Syria) के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा (Ahmed al-Sharaa) इस समय अमेरिका के दौरे पर है। 1946 में सीरिया की आज़ादी के बाद अमेरिका (United States Of America) जाने वाले अल-शरा पहले सीरियाई राष्ट्राध्यक्ष है। गौरतलब है कि मई में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) मिडिल ईस्ट के दौरे पर गए थे, तब सऊदी अरब (Saudi Arabia) में ट्रंप ने सीरियाई राष्ट्रपति अल-शरा से पहली बार मुलाकात की थी। इस दौरान ट्रंप ने सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान किया था। दोनों के बीच आज, सोमवार, 10 नवंबर को व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी।

कभी आतंकी था सीरिया का राष्ट्रपति

एक समय था जब अल-शरा खूंखार आतंकी था। उसे अबू मोहम्मद अल-गोलानी नाम से जाना जाता था। 2003 में अमेरिका के इराक पर किए हमले से कुछ समय पहले ही आतंकी संगठन अल-कायदा जॉइन किया था। 2006 से 2011 तक अल-शरा अमेरिका की जेल में बंद था। उसके बाद आतंकवाद की दुनिया में बढ़ती उसकी गतिविधियों के चलते अमेरिका ने उस पर 10 मिलियन डॉलर्स का इनाम भी रखा था। अमेरिका से छूटने के बाद अल-शरा ने सीरियाई गृहयुद्ध में असद शासन की खिलाफत के लिए अल-कायदा के समर्थन से 2012 में अल-नुसरा फ्रंट बनाया। 2016 में अल-शरा ने अल-कायदा के साथ अल-नुसरा के संबंध तोड़ दिए। अल-कायदा से नाता तोड़ने के बाद उसने खुद के बारे में अधिक उदार दृष्टिकोण पेश करके पश्चिमी देशों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जिहाद छोड़ते हुए सीरिया के अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के इरादे से सीरिया में शासन पर ध्यान केंद्रित किया। इसके लिए उसने 2017 में अल-नुसरा को अन्य संगठनों के साथ मिलाकर हयात तहरीर अल-शाम (HTS) का गठन किया।

सीरिया में तख्तापलट में निभाई अहम भूमिका

8 दिसंबर 2024 को एचटीएस ने सीरिया में तख्तापलट कर दिया था, जिसमें अल-शरा ने अहम भूमिका निभाई थी। 29 जनवरी 2025 को अल-शरा को सीरिया का राष्ट्रपति बनाया गया।

अचानक बदला अमेरिका का रुख

अल-शरा का अमेरिका दौरा और ट्रंप से मुलाकात, अमेरिका के बदले रुख को दर्शाता है। एक समय जो शख्स अमेरिका के मोस्ट वॉन्टेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल था, अब उसे इस लिस्ट से हटा दिया गया है और सम्मान के साथ व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने के लिए बुलाया गया है। अचानक से अमेरिका का रुख बदलना हैरानी की बात है।

ये भी पढ़ें

भारत पर आतंकी हमलों की साजिश कर रहा है मोस्ट वॉन्टेड हाफिज़ सईद, खुफिया रिपोर्ट से हुआ खुलासा
विदेश
Hafiz Saeed

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Updated on:

10 Nov 2025 04:14 pm

Published on:

10 Nov 2025 04:12 pm

Hindi News / World / कभी आतंकी था यह राष्ट्रपति, आज ट्रंप से होगी व्हाइट हाउस में मुलाकात

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रोहिंग्याओं से भरी नाव डूबी, 11 लोगों की मौत

Boat capsizes
विदेश

भारत पर आतंकी हमलों की साजिश कर रहा है मोस्ट वॉन्टेड हाफिज़ सईद, खुफिया रिपोर्ट से हुआ खुलासा

Hafiz Saeed
विदेश

इज़रायल ने की लेबनान में एयरस्ट्राइक्स, हिज़बुल्लाह के 2 आतंकी ढेर

Israel carries out air strikes in Lebanon
विदेश

शेख हसीना के करीबी का बड़ा खुलासा, इस अमेरिकी परिवार की साजिश से बांग्लादेश में हुआ तख्तापलट

Bangladesh coup conspiracy
विदेश

BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने क्यों दिया इस्तीफा? ट्रंप बोले- मेरे भाषण के साथ छेड़छाड़ किया, ऐसे पत्रकारों को…

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.