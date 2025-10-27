Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

1 ट्रिलियन डॉलर का दांव: एलन मस्क छोड़ सकते हैं टेस्ला!

Elon Musk May Leave Tesla: कार निर्माता कंपनी टेस्ला के अध्यक्ष रॉबिन डेनहोम ने चेतावनी दी है कि एलन मस्क टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से हट सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 27, 2025

Elon Musk

एलन मस्क (Photo-IANS)

Elon Musk May Leave Tesla: टेस्ला की चेयरमैन रॉबिन डेनहोल्म ने शेयरधारकों को चेतावनी दी है कि यदि 6 नवंबर को होने वाली वार्षिक बैठक में एलन मस्क के प्रस्तावित 1 ट्रिलियन डॉलर के पे-पैकेज को खारिज किया गया, तो मस्क टेस्ला के सीईओ पद को छोड़ सकते हैं। रॉइटर्स के अनुसार, डेनहोल्म ने निवेशकों को लिखे पत्र में कहा कि यह प्रदर्शन-आधारित पैकेज मस्क को कम से कम साढ़े सात साल तक टेस्ला का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने मस्क के समय, प्रतिभा और विजन को कंपनी के लिए महत्वपूर्ण बताया, खासकर जब टेस्ला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीक में विस्तार कर रही है।

पे-पैकेज का विवरण

प्रस्तावित पैकेज में मस्क को 12 शेयर ऑप्शन ब्लॉक दिए जाएंगे, बशर्ते टेस्ला बड़े लक्ष्यों को हासिल कर ले, जैसे कि 8.5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू और सेल्फ-ड्राइविंग सिस्टम व रोबोटिक्स में प्रगति। डेनहोल्म ने कहा कि यह पैकेज मस्क के पुरस्कारों को दीर्घकालिक विकास और शेयरधारक मूल्य से जोड़ेगा। उन्होंने निवेशकों से तीन लंबे समय से कार्यरत निदेशकों को फिर से चुनने की भी अपील की, जो मस्क के साथ मिलकर काम करते हैं।

बोर्ड की स्वतंत्रता पर सवाल

टेस्ला के बोर्ड पर कुछ शेयरधारकों और गवर्नेंस विशेषज्ञों ने आलोचना की है, उनका कहना है कि बोर्ड मस्क से पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं दिखाता। इस साल की शुरुआत में, डेलावेयर कोर्ट ने मस्क के 2018 के पे-पैकेज को रद्द कर दिया था, क्योंकि इसे उन निदेशकों द्वारा संभाला गया था जो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। इस फैसले ने टेस्ला को नया पैकेज तैयार करने के लिए मजबूर किया।

टेस्ला का भविष्य और चुनौतियां

मस्क का नेतृत्व टेस्ला के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी AI और ऑटोनॉमस ड्राइविंग में अग्रणी बनने की दौड़ में है। डेनहोल्म ने जोर देकर कहा कि मस्क के बिना कंपनी का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। शेयरधारकों के सामने अब यह सवाल है कि क्या वे मस्क को रोकने के लिए इस विशाल पैकेज को मंजूरी देंगे। यह निर्णय न केवल टेस्ला की दिशा, बल्कि वैश्विक ऑटोमोटिव और टेक उद्योग पर भी असर डालेगा।

ये भी पढ़ें

छठ पूजा के उत्सव के बीच पूरे गांव में छाया मातम, 3 परिवारों का बुझ गया चिराग
राष्ट्रीय
Three youths drowned in Jharkhand

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Oct 2025 10:58 pm

Hindi News / World / 1 ट्रिलियन डॉलर का दांव: एलन मस्क छोड़ सकते हैं टेस्ला!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

35 हजार का खिलौना बना आग का गोला, आप भी हो जाएं सावधान!

विदेश

ट्रंप पहुंचे जापान, द्विपक्षीय संबंधों में मज़बूती लाने का नई पीएम ताकाइची के लिए बड़ा मौका

Donald Trump reaches Japan
विदेश

बांग्लादेश के दो विश्वविद्यालय में रातभर चली खूनी जंग, 200 छात्र हुए गंभीर रूप से घायल

Bangladesh universities clash
विदेश

डबल-डेकर बस की हुई कार से टक्कर और फिर गिरी नाले में, अर्जेंटीना में 13 लोगों की मौत

Road accident
विदेश

बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी, अगले साल होगा कुछ ऐसा कि मच जाएगी तबाही

Baba Vanga
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.