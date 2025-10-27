1 ट्रिलियन डॉलर का दांव: एलन मस्क छोड़ सकते हैं टेस्ला!

एलन मस्क (Photo-IANS)
Elon Musk May Leave Tesla: टेस्ला की चेयरमैन रॉबिन डेनहोल्म ने शेयरधारकों को चेतावनी दी है कि यदि 6 नवंबर को होने वाली वार्षिक बैठक में एलन मस्क के प्रस्तावित 1 ट्रिलियन डॉलर के पे-पैकेज को खारिज किया गया, तो मस्क टेस्ला के सीईओ पद को छोड़ सकते हैं। रॉइटर्स के अनुसार, डेनहोल्म ने निवेशकों को लिखे पत्र में कहा कि यह प्रदर्शन-आधारित पैकेज मस्क को कम से कम साढ़े सात साल तक टेस्ला का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने मस्क के समय, प्रतिभा और विजन को कंपनी के लिए महत्वपूर्ण बताया, खासकर जब टेस्ला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीक में विस्तार कर रही है।
प्रस्तावित पैकेज में मस्क को 12 शेयर ऑप्शन ब्लॉक दिए जाएंगे, बशर्ते टेस्ला बड़े लक्ष्यों को हासिल कर ले, जैसे कि 8.5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू और सेल्फ-ड्राइविंग सिस्टम व रोबोटिक्स में प्रगति। डेनहोल्म ने कहा कि यह पैकेज मस्क के पुरस्कारों को दीर्घकालिक विकास और शेयरधारक मूल्य से जोड़ेगा। उन्होंने निवेशकों से तीन लंबे समय से कार्यरत निदेशकों को फिर से चुनने की भी अपील की, जो मस्क के साथ मिलकर काम करते हैं।
टेस्ला के बोर्ड पर कुछ शेयरधारकों और गवर्नेंस विशेषज्ञों ने आलोचना की है, उनका कहना है कि बोर्ड मस्क से पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं दिखाता। इस साल की शुरुआत में, डेलावेयर कोर्ट ने मस्क के 2018 के पे-पैकेज को रद्द कर दिया था, क्योंकि इसे उन निदेशकों द्वारा संभाला गया था जो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। इस फैसले ने टेस्ला को नया पैकेज तैयार करने के लिए मजबूर किया।
मस्क का नेतृत्व टेस्ला के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी AI और ऑटोनॉमस ड्राइविंग में अग्रणी बनने की दौड़ में है। डेनहोल्म ने जोर देकर कहा कि मस्क के बिना कंपनी का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। शेयरधारकों के सामने अब यह सवाल है कि क्या वे मस्क को रोकने के लिए इस विशाल पैकेज को मंजूरी देंगे। यह निर्णय न केवल टेस्ला की दिशा, बल्कि वैश्विक ऑटोमोटिव और टेक उद्योग पर भी असर डालेगा।
