1 ट्रिलियन डॉलर का दांव: एलन मस्क छोड़ सकते हैं टेस्ला!

Elon Musk May Leave Tesla: टेस्ला की चेयरमैन रॉबिन डेनहोल्म ने शेयरधारकों को चेतावनी दी है कि यदि 6 नवंबर को होने वाली वार्षिक बैठक में एलन मस्क के प्रस्तावित 1 ट्रिलियन डॉलर के पे-पैकेज को खारिज किया गया, तो मस्क टेस्ला के सीईओ पद को छोड़ सकते हैं। रॉइटर्स के अनुसार, डेनहोल्म ने निवेशकों को लिखे पत्र में कहा कि यह प्रदर्शन-आधारित पैकेज मस्क को कम से कम साढ़े सात साल तक टेस्ला का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने मस्क के समय, प्रतिभा और विजन को कंपनी के लिए महत्वपूर्ण बताया, खासकर जब टेस्ला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीक में विस्तार कर रही है।