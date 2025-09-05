Patrika LogoSwitch to English

ट्रंप की डिनर पार्टी में टिम कुक, जुकरबर्ग और नडेला पहुंचे, मस्क को नहीं मिला न्योता, जानिए क्या हुई बात?

US President's Dinner Party: ट्रंप ने अमेरिका में आईटी उद्योग से जुड़े CEO व बिजनेसमैन के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने टिम कुक और मार्क जुकरबर्ग से निवेश को लेकर बात की। हालांकि, इस पार्टी का मस्क को न्योता नहीं मिला।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 05, 2025

US President's Dinner Party
अमेरिकी राष्ट्रपति की डिनर पार्टी (फोटो- X अकाउंट- @HollyBSo)

US President's Dinner Party: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Trump) ने बीते गुरुवार को व्हाइट हाउस में टेक बिजनेसमैन के लिए डिनर रखा। इस डिनर में गूगल सीईओ सुंदर पीचाई, ओपन एआई सीईओ सैम ऑल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स, एप्पल के सीईओ टिम कूक समेत कई उद्योगपति उपस्थित रहे, लेकिन कुछ महीने तक खास रहे अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क को ट्रंप की पार्टी का न्योता नहीं मिला। ट्रंप और मस्क के बीच बीते कुछ दिनों से अनबन जारी है।

क्या कहा ट्रंप ने?

इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक साथ इतने सारे बुद्धिजीवी मिले हों। उन्होंने डिनर पार्टी को हाई IQ ग्रुप कहकर संबोधित किया। ट्रंप ने इस दौरान निवेश, नौकरी, पॉलिटिक्स और इकॉनोमी पर चर्चा की। डिनर पार्टी को होस्ट करते हुए फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने कहा कि AI अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए इसके साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा बच्चों के साथ किया जाता है। इसे सतर्कता के साथ जिम्मेदार बनाना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है।

एप्पल और फेसबुक से पूछा कितना निवेश हो रहा है?

डिनर पार्टी के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक और मार्क जुकरबर्ग से पूछा कि वह अमेरिका में कितना निवेश कर रहे हैं। ट्रंप के सवाल पर मार्क ने कहा कि मेटा अमेरिका में 600 मिलियन डॉलर निवेश करने जा रहा है। वहीं, एप्पल के CEO टिम कुक से कहा कि और टिम, एप्पल कितना निवेश करेगा? ट्रंप ने कहा कि मुझे पता है कि यह निवेश काफी अधिक होने वाला है। आप कहीं और थे और अब आप बड़े पैमाने पर वापस लौट रहे हैं। इस पर कुक ने कहा कि वे अमेरिका में 600 बिलियन डॉलर निवेश करने जा रहे हैं।

Updated on:

05 Sept 2025 09:59 am

Published on:

05 Sept 2025 09:58 am

Hindi News / World / ट्रंप की डिनर पार्टी में टिम कुक, जुकरबर्ग और नडेला पहुंचे, मस्क को नहीं मिला न्योता, जानिए क्या हुई बात?

