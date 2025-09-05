ट्रंप की डिनर पार्टी में टिम कुक, जुकरबर्ग और नडेला पहुंचे, मस्क को नहीं मिला न्योता, जानिए क्या हुई बात?

डिनर पार्टी के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक और मार्क जुकरबर्ग से पूछा कि वह अमेरिका में कितना निवेश कर रहे हैं। ट्रंप के सवाल पर मार्क ने कहा कि मेटा अमेरिका में 600 मिलियन डॉलर निवेश करने जा रहा है। वहीं, एप्पल के CEO टिम कुक से कहा कि और टिम, एप्पल कितना निवेश करेगा? ट्रंप ने कहा कि मुझे पता है कि यह निवेश काफी अधिक होने वाला है। आप कहीं और थे और अब आप बड़े पैमाने पर वापस लौट रहे हैं। इस पर कुक ने कहा कि वे अमेरिका में 600 बिलियन डॉलर निवेश करने जा रहे हैं।