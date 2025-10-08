तेज़ रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, पाकिस्तान में 4 लोगों की मौत

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले आए दिन ही दुनियाभर में सामने आते रहते हैं। रोड सेफ्टी में चूक की वजह से रोड एक्सीडेंट्स के मामले देखने को मिलते हैं, जो एक बेहद ही गंभीर समस्या है । हर साल कई लोग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग इन हादसों में घायल हो जाते हैं। पाकिस्तान (Pakistan) में आज, बुधवार, 8 अक्टूबर को रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है।