तेज़ रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, पाकिस्तान में 4 लोगों की मौत

Pakistan Road Accident: पाकिस्तान में आज एक भीषण रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 08, 2025

Road accident

Road accident in Pakistan (Representational Photo)

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले आए दिन ही दुनियाभर में सामने आते रहते हैं। रोड सेफ्टी में चूक की वजह से रोड एक्सीडेंट्स के मामले देखने को मिलते हैं, जो एक बेहद ही गंभीर समस्या है । हर साल कई लोग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग इन हादसों में घायल हो जाते हैं। पाकिस्तान (Pakistan) में आज, बुधवार, 8 अक्टूबर को रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है।

तेज़ रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर

पाकिस्तान के पंजाब (Punjab) राज्य के भक्कर (Bhakkar) जिले में एक भीषण रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। दरिया खान सड़क पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इससे कार को काफी नुकसान पहुंचा।

4 लोगों की मौत

पंजाब राज्य के भक्कर जिले में आज हुए इस रोड एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हो गई। चारों, कार में सवार थे। ट्रक ने कार को इतनी जोर से टक्कर मारी कि चारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। चारों के शवों को कार को काटकर बाहर निकालना पड़ा।

मामले की जांच हुई शुरू

लोकल पुलिस ने बताया कि पीड़ित, लाहौर से भक्कर स्थित अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान यह रोड एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट के काफी देर बाद तक ट्रैफिक जाम रहा और मलबे के हटने के बाद ही ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी। फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि यह रोड एक्सीडेंट किस वजह से हुआ। इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

08 Oct 2025 03:35 pm

Published on:

08 Oct 2025 03:34 pm

Hindi News / World / तेज़ रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, पाकिस्तान में 4 लोगों की मौत

