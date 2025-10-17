ट्रंप और पुतिन के बीच फिर हुई बातचीत, जेलेंस्की पहुंचेंगे अमेरिका, क्या खत्म होगी जंग?

Trump-Putin Phone Call: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। यह बातचीत करीब दो घंटे तक चली। ट्रंप ने इस बातचीत को लेकर ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया। ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ बातचीत बहुत बढ़िया थी। उन्होंने मुझे और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में शांति लाने की बधाई दी। ट्रंप ने आगे कहा कि यह बहुत पुराना सपना था। मिडिल ईस्ट की कामयाबी रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने में मदद करेगी।