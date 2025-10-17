Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप और पुतिन के बीच फिर हुई बातचीत, जेलेंस्की पहुंचेंगे अमेरिका, क्या खत्म होगी जंग?

ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप और पुतिन जल्द ही बुडापेस्ट में मिल सकते हैं। क्या जल्द खत्म होगी जंग, पढ़ें पूरी खबर...

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 17, 2025

Tump Putin Alaska Summit Ukraine Deal

अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। (फोटो: वाशिंगटन पोस्ट.)

Trump-Putin Phone Call: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। यह बातचीत करीब दो घंटे तक चली। ट्रंप ने इस बातचीत को लेकर ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया। ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ बातचीत बहुत बढ़िया थी। उन्होंने मुझे और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में शांति लाने की बधाई दी। ट्रंप ने आगे कहा कि यह बहुत पुराना सपना था। मिडिल ईस्ट की कामयाबी रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने में मदद करेगी।

बुडापेस्ट में होगी ट्रंप और पुतिन की मीटिंग

राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अगली मीटिंग हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हो सकती है। वहीं, दोनों राष्टाध्यक्षों के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों के अधिकारियों ने बातचीत की। वहीं, आधिकारियों के बीच होने वाली बैठक में अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रुबियो और कुछ लोग शामिल होंगे। बैठक की जगह अभी तय नहीं है।

जेलेंस्की कुछ दिनों में पहुंच सकते हैं अमेरिका

यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की आज अमेरिका पहुंच सकते हैं। वह अमेरिकी प्रेसिडेंट से एडवांस हथियार मांगने वाले हैं। इसमें टॉमहॉक मिसाइलें शामिल हैं। ये मिसाइलें मॉस्को और अन्य बड़े रूसी शहरों को अपनी जद में लाने में सक्षम हैं। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अगर पुतिन बातचीत की मेज पर नहीं आते, तो वे ये हथियार देने की इजाजत दे सकते हैं।

रूस के बड़े इलाके टॉमहॉक मिसाइल की रेंज में

टॉमहॉक मिसाइलें यूक्रेन को रूस के अंदरूनी इलाकों में सैन्य ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम और लॉजिस्टिक हब को निशाना बना सकती हैं। मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर तक है। यह कई तरह की अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है।

अमेरिका पहले यूरोप को बेचेगा, फिर यूक्रेन को मिलेगी

जानकारी के मुताबिक ट्रम्प पहले यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने के खिलाफ थे, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के शांति वार्ता से ठोस नतीजे नहीं आने के कारण वह यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें दे सकते हैं। अमेरिका पहले इन मिसाइलों को यूरोप को बेचेगा। जो फिर इन्हें यूक्रेन को दे सकते हैं।

रूस इसे लेकर विरोध दर्ज करा चुका है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कुछ समय पहले कहा था कि ये मिसाइलें युद्ध के मैदान में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएंगी।

रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले

रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों पर हमले कर रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि गुरुवार रात को ही रूस ने 300 से ज्यादा ड्रोन और 37 मिसाइलें दागीं। इस सर्दी में रूस गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा निशाना साध रहा है। युद्ध का चौथा साल शुरू होने के साथ ही ऊर्जा सिस्टम पर हमले बढ़ गए हैं।

ये भी पढ़ें

“नोबेल पुरस्कार और पाकिस्तानी पैसे के लिए ट्रंप ने भारत से संबंध बिगाड़े”, पूर्व राजदूत का अमेरिकी राष्ट्रपति पर बड़ा आरोप
विदेश
Indian Prime Minister Narendra Modi, Former US Ambassador to Japan Rahm Emanuel and US President Donald Trump

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Oct 2025 07:57 am

Hindi News / World / ट्रंप और पुतिन के बीच फिर हुई बातचीत, जेलेंस्की पहुंचेंगे अमेरिका, क्या खत्म होगी जंग?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका के बड़े आर्मी अफसर को हटाने जा रहे ट्रंप, रक्षा मंत्री ने कर दी घोषणा, आखिर क्या है वजह?

Trump Israel Knesset Speech
विदेश

तालिबानी आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट उतारकर परेड कराई, Post छोड़ भागी मुनीर सेना

afghanistan border clashes
विदेश

“पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा तालिबान”, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा आरोप

Khawaja Asif
विदेश

12 साल की बेटी को ऑपरेशन थिएटर में ले गई डॉक्टर मां, फिर बच्ची से करवाया मरीज की खोपड़ी में छेद

doctor mother in austria took her 12-year-old daughter in the operation theatre
विदेश

भारत के रूस से तेल खरीदना बंद करने का ट्रंप ने किया दावा, क्या फिर होगा झूठा साबित?

Will India stop buying Russian oil?
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.