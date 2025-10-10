आर्कटिक की आग में अमेरिका-फिनलैंड का बर्फीला गठबंधन: 11 आइसब्रेकर से रूस-चीन को कड़ा संदेश!

ट्रंप ने बैठक में साफ कहा कि अमेरिका को इन जहाजों की सख्त जरूरत है, क्योंकि आर्कटिक में बहुत बड़ा इलाका है। फिनलैंड के स्टब ने भी ट्रंप की तारीफ की और बताया कि चुनाव जीतते ही ट्रंप ने आइसब्रेकर का मुद्दा उठाया था। दोनों देशों के बीच यह सहयोग न सिर्फ सैन्य, बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। फिनलैंड के शिपयार्ड को बूस्ट मिलेगा, जबकि अमेरिका अपनी पुरानी फ्लीट को अपग्रेड करेगा। वर्तमान में अमेरिकी कोस्ट गार्ड के पास सिर्फ दो सक्रिय आइसब्रेकर हैं – एक 1976 का पुराना और दूसरा हाल ही में कमीशन किया गया। रूस के पास 40 से ज्यादा हैं, जो आर्कटिक में उनकी बादशाही दिखाते हैं। यह डील अमेरिका को इस रेस में पीछे न छोड़ने का प्लान है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पिघलती बर्फ से ट्रेड रूट्स बढ़ेंगे, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क भी।