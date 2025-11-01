राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लिंकन बाथरूम को कराया रिनोवेट, शेयर की तस्वीरें

व्हाइट हाउस (फोटो-IANS)
Lincoln Bathroom: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Trump) ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस के लिंकन बेडरूम के अंदर बने बाथरूम को रिनोवेट कराया है। उन्होंने लिंकन बाथरूम की तस्वीर भी साझा की है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि बाथरूम का पिछला डिजाइन अपने समय के हिसाब से ठीक नहीं था।
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, “मैंने व्हाइट हाउस के लिंकन बाथरूम को रेनोवेट करवाया है। इसे 1940 के दशक में आर्ट डेको ग्रीन टाइल शैली में रेनोवेट किया गया था, जो लिंकन युग के लिए बिल्कुल सही नहीं था। मैंने इसे ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिश्ड स्टैच्यूरी मार्बल से बनवाया है। यह अब्राहम लिंकन के समय के लिए पूरी तरह उपयुक्त है और वास्तव में यही मार्बल शायद मूल रूप से वहां मौजूद था!
दरअसल, लिंकन बेडरूम को राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने कार्यायल और कैबिनेट रूम के लिए इस्तेमाल करते थे। इसे आखिरी बार अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने रिनोवेट कराया था। वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस बॉलरूम के लिए अपने प्लान की घोषणा करते हुए इस कमरे के रेनोवेशन की बात कही थी।
प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने ट्रंप के नए रेनोवेट किए गए बाथरूम की तुरंत तारीफ की। उन्होंने X पर पोस्ट किया कि जब मुझे पहली बार पता चला कि व्हाइट हाउस के अंदर ऐसा टॉयलेट है, तो मैं डर गई थी। प्रेसिडेंट ट्रंप आने वाली पीढ़ियों के अमेरिकियों के लिए पीपल्स हाउस को और भी शानदार और सुंदर बना रहे हैं।
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में व्हाइट हाउस में बड़े बदलाव हो रहे हैं। रेनोवेशन के लिए व्हाइट हाउस के इस्ट विंग को गिराया गया। ट्रंप के आदेश के बाद कंस्ट्रक्शन टीम ने 20 अक्टूबर के आसपास ईस्ट विंग का बाहरी हिस्सा तोड़ना शुरू कर दिया था। ताकि नए 90,000 स्क्वेयर फुट के बॉलरूम प्रोजेक्ट के लिए जगह बनाई जा सके। ट्रंप ने एक नए बड़े बॉलरूम के प्लान की घोषणा की, जो ईस्ट विंग की साइट पर मार-ए-लागो के बॉलरूम जैसा होगा। इसे 999 मेहमानों के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे ट्रूमैन के समय के बाद व्हाइट हाउस में सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल एडिशन बताया जा रहा है। व्हाइट हाउस के अलग-अलग हिस्सों में कई तरह के एस्थेटिक और स्ट्रक्चरल रेनोवेशन भी किए गए हैं।
