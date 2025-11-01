राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लिंकन बाथरूम को कराया रिनोवेट, शेयर की तस्वीरें

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में व्हाइट हाउस में बड़े बदलाव हो रहे हैं। रेनोवेशन के लिए व्हाइट हाउस के इस्ट विंग को गिराया गया। ट्रंप के आदेश के बाद कंस्ट्रक्शन टीम ने 20 अक्टूबर के आसपास ईस्ट विंग का बाहरी हिस्सा तोड़ना शुरू कर दिया था। ताकि नए 90,000 स्क्वेयर फुट के बॉलरूम प्रोजेक्ट के लिए जगह बनाई जा सके। ट्रंप ने एक नए बड़े बॉलरूम के प्लान की घोषणा की, जो ईस्ट विंग की साइट पर मार-ए-लागो के बॉलरूम जैसा होगा। इसे 999 मेहमानों के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे ट्रूमैन के समय के बाद व्हाइट हाउस में सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल एडिशन बताया जा रहा है। व्हाइट हाउस के अलग-अलग हिस्सों में कई तरह के एस्थेटिक और स्ट्रक्चरल रेनोवेशन भी किए गए हैं।