Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लिंकन बाथरूम को कराया रिनोवेट, शेयर की तस्वीरें

Lincoln Bathroom: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल मे व्हाइट हाउस का कायाकल्प किया है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिंकन बाथरूम की तस्वीरें शेयर की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 01, 2025

the White House

व्हाइट हाउस (फोटो-IANS)

Lincoln Bathroom: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Trump) ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस के लिंकन बेडरूम के अंदर बने बाथरूम को रिनोवेट कराया है। उन्होंने लिंकन बाथरूम की तस्वीर भी साझा की है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि बाथरूम का पिछला डिजाइन अपने समय के हिसाब से ठीक नहीं था।

लिंकन बाथरूम को कराया रेनोवेट

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, “मैंने व्हाइट हाउस के लिंकन बाथरूम को रेनोवेट करवाया है। इसे 1940 के दशक में आर्ट डेको ग्रीन टाइल शैली में रेनोवेट किया गया था, जो लिंकन युग के लिए बिल्कुल सही नहीं था। मैंने इसे ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिश्ड स्टैच्यूरी मार्बल से बनवाया है। यह अब्राहम लिंकन के समय के लिए पूरी तरह उपयुक्त है और वास्तव में यही मार्बल शायद मूल रूप से वहां मौजूद था!

आखिरी बार ट्रूमैन ने कराया था रेनोवेट

दरअसल, लिंकन बेडरूम को राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने कार्यायल और कैबिनेट रूम के लिए इस्तेमाल करते थे। इसे आखिरी बार अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने रिनोवेट कराया था। वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस बॉलरूम के लिए अपने प्लान की घोषणा करते हुए इस कमरे के रेनोवेशन की बात कही थी।

प्रेस सेक्रेटरी ने की ट्रंप के रेनोवेशन की तारीफ

प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने ट्रंप के नए रेनोवेट किए गए बाथरूम की तुरंत तारीफ की। उन्होंने X पर पोस्ट किया कि जब मुझे पहली बार पता चला कि व्हाइट हाउस के अंदर ऐसा टॉयलेट है, तो मैं डर गई थी। प्रेसिडेंट ट्रंप आने वाली पीढ़ियों के अमेरिकियों के लिए पीपल्स हाउस को और भी शानदार और सुंदर बना रहे हैं।

व्हाइट हाउस में बड़े बदलाव हो रहे

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में व्हाइट हाउस में बड़े बदलाव हो रहे हैं। रेनोवेशन के लिए व्हाइट हाउस के इस्ट विंग को गिराया गया। ट्रंप के आदेश के बाद कंस्ट्रक्शन टीम ने 20 अक्टूबर के आसपास ईस्ट विंग का बाहरी हिस्सा तोड़ना शुरू कर दिया था। ताकि नए 90,000 स्क्वेयर फुट के बॉलरूम प्रोजेक्ट के लिए जगह बनाई जा सके। ट्रंप ने एक नए बड़े बॉलरूम के प्लान की घोषणा की, जो ईस्ट विंग की साइट पर मार-ए-लागो के बॉलरूम जैसा होगा। इसे 999 मेहमानों के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे ट्रूमैन के समय के बाद व्हाइट हाउस में सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल एडिशन बताया जा रहा है। व्हाइट हाउस के अलग-अलग हिस्सों में कई तरह के एस्थेटिक और स्ट्रक्चरल रेनोवेशन भी किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Nov 2025 08:54 am

Hindi News / World / राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लिंकन बाथरूम को कराया रिनोवेट, शेयर की तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

तुर्की के रिसॉर्ट में लगी भीषण आग में 78 लोगों की मौत के मामले में 11 लोगों को आजीवन कारावास

Resort in Turkey catches fire
विदेश

चुनाव के बाद खूनी मंज़र: दंगों में 700 लोगों की मौत! तंजानिया में बिछ गई लाशें

Violent protests in Tanzania
विदेश

COP30 क्लाइमेट समिट में क्यों शामिल नहीं होंगे अमेरिका के बड़े अधिकारी? यहां समझें ट्रंप की रणनीति

Donald Trump
विदेश

युद्ध विराम के बाद कंगाल गाजा नकदी संकट से जूझ रहा है, बैंक खुले लेकिन खाली

Gaza Financial Crisis
विदेश

भारत के इस शहर में 14 से 16 नवंबर तक रहेगा प्रवासी भारतीय लेखकों और कलाकारों का जमघट

NRI Authors in Literature Festival
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.