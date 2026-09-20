West Bank Violence: वेस्ट बैंक में मचा हड़कंप! 700 लोगों का पानी बंद, घरों पर गोलीबारी और ताबड़तोड़ छापेमारी

दक्षिणी हेब्रोन के मासाफेर यत्ता इलाके का अद-दक़ीका गांव हालिया घटनाक्रम का केंद्र बन गया है। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी WAFA के मुताबिक, शनिवार को गांव को पानी पहुंचाने वाली मुख्य पाइपलाइन काट दी गई, जिसके कारण करीब 700 फिलिस्तीनियों की जल आपूर्ति बाधित हो गई। इसके कुछ घंटों बाद इजरायली बलों ने गांव से आठ लोगों को हिरासत में लिया। WAFA ने स्थानीय कार्यकर्ता ओसामा मखामरेह के हवाले से बताया कि हिरासत की कार्रवाई बसने वालों के उस हमले के बाद हुई, जिसमें स्थानीय लोगों पर हमला करने और मवेशी ले जाने की कोशिश का आरोप लगाया गया।